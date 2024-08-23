مفاجأة من العيار الثقيل... حبيبة ماثيو بيري السابقة تكشف معلومات صادمة عنه: هل عانى من رهاب الحقن؟

أثارت حبيبة الممثل ماثيو بيري السابقة المزيد من الشكوك حول سبب وفاته بعد حديثها عن خوفه من إجراء الحقن.

وفي التفاصيل، قالت كاتي إدواردز لصحيفة The Mirror إن بيري أكد أنه لن يحاول أبداً استخدام حقن المخدرات بسبب خوفه منها، مضيفةً: "هذا هو الشيء الغريب بالنسبة لي، لقد أخبرني ماثيو دائمًا أنه لن يحقن أي شيء في جسده أبدًا".

وتابعت: "رأيته يستخدم الكثير من الأدوية المختلفة وكنت أشعر بالخوف الشديد وأخبره أنه يجب عليه التوقف عن دمج هذه الأشياء معاً".

وكشفت إدواردز التي واعدت بيري في عام 2006، أنها شككت في ظروف موته بعد تلقيها خبر وفاته بعد حقنه بجرعة قاتلة من الكيتامين من قبل مساعده.

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