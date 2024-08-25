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تصغره بـ23 عاما... نجم "تايتانيك" مع حبيبته الجديدة على اليخت بدون البيكيني! (صور)

فنّ
2024-08-25 | 07:28
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تصغره بـ23 عاما... نجم &quot;تايتانيك&quot; مع حبيبته الجديدة على اليخت بدون البيكيني! (صور)
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تصغره بـ23 عاما... نجم "تايتانيك" مع حبيبته الجديدة على اليخت بدون البيكيني! (صور)

أمضى النجم ليوناردو دي كابريو، نجم فيلم "تيتانيك"، جزءًا من الصيف هذا العام على متن يخت فاخر قبالة سواحل جنوب فرنسا برفقة حبيبته، عارضة الأزياء الشهيرة فيتوريا سيريتي.

في إحدى اللحظات اللافتة، خلعت فيتوريا الجزء العلوي من البيكيني أثناء الاسترخاء على متن اليخت.

النجمان اللذان يبلغان من العمر 49 و26 عامًا، قاما بجولة بحرية في البحر الأبيض المتوسط، حيث زارا وجهات ترفيهية مشهورة مثل سردينيا.

خلال تواجدهما في إيطاليا، لفتت فيتوريا الأنظار بارتدائها خاتمًا على إصبعها الذي يُرتدى فيه خاتم الخطوبة، مما أثار شائعات حول تطور علاقتهما.

لكن في يوم الجمعة الفائت، شوهدت فيتوريا على متن اليخت قرب مدينة كان بدون أي مجوهرات على يدها اليسرى، حيث كانت تستمتع بالشمس برفقة ليوناردو وصديقة أخرى ترتدي البيكيني. وفي لحظة استرخاء، قررت فيتوريا خلع الجزء العلوي من البيكيني الهزيل جدًا، مغطية جسدها بيديها بينما كانت تستمتع بأشعة الشمس.

أما ليوناردو، فقد شوهد وهو يستمتع بالسباحة في المحيط قبل أن يعود إلى السفينة، حيث كان أحد أفراد الطاقم ينتظره بمنشفة ليجفف نفسه.

 
 
 

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