نجم بريطاني يصدم جمهور حفله الأخير بإطلالته الجريئة... فستان طويل باللون الأحمر! (صور)

نال النجم البريطاني سام سميث إشادة واسعة لأدائه "الرائع" خلال حفل نظمته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، حيث أعرب المعجبون عن إعجابهم بخياراته في الملابس خلال الليلة.

وطمأن المغني، الذي أثار الجدل في السنوات الأخيرة بعروضه الجريئة وملابسه المثيرة على المسرح، الـBBC قبل الحفل أن أدائه سيكون "مناسبًا تمامًا للمهرجان". وبالفعل، اختار سام سميث إطلالة جريئة، حيث ارتدى فستانًا مصنوعًا خصيصًا من تصميم أندرياس كرونثالر لدار فيفيان ويستوود.

وانهالت التعليقات الإيجابية من المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي فور انتهاء العرض.

وتميز الفستان الأنيق الذي ارتداه بخط عنق غير متماثل من القطيفة الحمراء، وتنورة حريرية مثيرة ذات طبقات وذيل، مع وشاح وقفازات حريرية متطابقة.

وخلال الحفل، قام سام بتغيير ملابسه وارتدى بدلة سوداء أنيقة مزدوجة الصدر، مزينة بنقوش منقطة. وأكمل إطلالته بربطة عنق طويلة وقميص أبيض بسيط.

الأداء والإطلالات المميزة لسام سميث في تلك الليلة أثبتت قدرته على الجمع بين الأناقة والبساطة، مما أضاف بعدًا جديدًا لإبداعه الفني.