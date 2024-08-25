الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد غياب بسبب إضراب هوليوود... النجوم الأميركيون يعودون إلى مهرجان البندقية

فنّ
2024-08-25 | 14:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد غياب بسبب إضراب هوليوود... النجوم الأميركيون يعودون إلى مهرجان البندقية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
بعد غياب بسبب إضراب هوليوود... النجوم الأميركيون يعودون إلى مهرجان البندقية

يتوافد نجوم عالميون بدءا من الأربعاء للمشاركة في مهرجان البندقية السينمائي، من أنجلينا جولي إلى جورج كلوني مرورا بليدي غاغا وبراد بيت ودانيال كريغ، ليضفوا جرعة قوية من بريق هوليوود إلى المهرجان الإيطالي العريق بنسخته الحادية والثمانين.

ويتنافس 21 فيلما على جائزة الأسد الذهبي التي يمنحها المهرجان السينمائي المرموق في ختام فعالياته التي تستمر حتى السابع من أيلول المقبل.

ويشكّل إقبال النجوم الأميركيين خبرا سارا للحدث السينمائي البارز، بعد أن أدت إضرابات هوليوود العام الماضي إلى إبعاد معظم أفلام الاستوديوهات الكبرى ونجوم الصف الأول عن المهرجان الأعرق في العالم، والمعروف باسم "لا موسترا".

في دائرة الضوء هذا العام، ولكن خارج المنافسة، فيلم "بيتلجوس بيتلجوس"، التكملة المنتظرة منذ فترة طويلة لفيلم تيم بيرتون الشهير الصادر عام 1988 والذي يفتتح المهرجان الأربعاء، مع مايكل كيتون وكاثرين أوهارا ووينونا رايدر الذين يعيدون تمثيل أدوارهم الأصلية.

ومن بين المتنافسين البارزين في المسابقة الرئيسية، فيلم "جوكر: فولي آ دو" للمخرج تود فيليبس، وهو تكملة لفيلم المخرج الأميركي الفائز بمهرجان البندقية عام 2019 والذي يشارك فيه خواكين فينيكس مع ليدي غاغا، وفيلم "كوير" للمخرج الإيطالي لوكا غوادانيينو بطولة دانيال كريغ، المقتبس عن رواية وليام بوروز التي تدور أحداثها في مدينة مكسيكو في أربعينات القرن العشرين.

وتؤدي أنجلينا جولي بطولة "ماريا"، وهو فيلم سيرة ذاتية عن مغنية الأوبرا الشهيرة ماريا كالاس بتوقيع المخرج التشيلي بابلو لارين الذي يعود إلى البندقية بعد فيلمه الدرامي عن الأميرة ديانا، "سبنسر"، في عام 2021، بينما تشارك نيكول كيدمان وأنتونيو بانديراس في بطولة فيلم الإثارة "بيبي غيرل" للمخرجة الهولندية هالينا راين.

وللإبقاء على الدراما على الشاشة وتفاديها خلف الكواليس، سيُقدَّم فيلم "ماريا" لأول مرة في اليوم الأول الكامل للمهرجان الخميس، بينما سيُعرض فيلم "وولفز" من بطولة حبيب جولي السابق براد بيت خارج المنافسة الأحد.

وفي هذا العمل من إنتاج "آبل تي في بلاس" وتوقيع مخرج "سبايدر مان" جون واتس، يتقاسم براد بيت البطولة مع النجم جورج كلوني، ويؤدي الممثلان في فيلم الحركة الكوميدي دور وسيطين محترفين متنافسين.

وتشمل المسابقة الرئيسية أيضا أول فيلم أُنجز بالكامل باللغة الإنكليزية للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، أحد الضيوف الدائمين على "الموسترا"، يحمل اسم "ذي روم نكست دور"، مع تيلدا سوينتون وجوليان مور، فيما يُعرض أيضا فيلم "ذي أوردر" للمخرج الأسترالي جاستن كورزيل، ويؤدي فيه جود لو دور عميل في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) يحقق بشأن شبكة إرهابية في شمال غرب المحيط الهادئ.

ستشهد ليلة الافتتاح الأربعاء تقديم لجنة التحكيم الدولية في المهرجان بقيادة رئيستها الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير، ومنح بطلة فيلم "إليين"، الممثلة الأميركية سيغورني ويفر، جائزة الأسد الذهبي الفخرية عن مجمل مسيرتها.

كما سيشهد الافتتاح أول عرض من خارج المسابقة الرسمية للجزء الثاني من "هورايزن: أن أميريكن ساغا" لكيفن كوستنر. وكان عُرض الجزء الأول من الفيلم الملحمي من نوع الويسترن للممثل والمخرج، لأول مرة في مهرجان كان السينمائي في أيار الفائت.

وقد بات مهرجان البندقية السينمائي معروفا بشكل متزايد بعرضه أفلاما تحقق نتائج قوية لمخرجيها وممثليها في الأوسكار، بما يشمل أعمالا فازت سابقا بجائزة الأسد الذهبي أبرزها "بور ثينغز" و"نومادلاند" و"جوكر".

على عكس مهرجان كان السينمائي المنافس، يقبل مهرجان البندقية بأن تضم مسابقاته أفلاما تنتجها خدمات البث التدفقي، خصوصا نتفليكس. وقد شكّل المهرجان الإيطالي منصة انطلاق ناجحة لأعمال من هذا النوع، بينها "مايسترو" و"روما".

إلى جانب "وولفز"، أنتجت "آبل تي في بلاس" أيضا "ديسكليمر"، وهي سلسلة من نوع الإثارة من بطولة كايت بلانشيت وكيفن كلاين وساشا بارون كوهين تُعرض أيضا لأول مرة في البندقية.

وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

فنّ

نجوم عالميون

مهرجان البندقية السينمائي

أنجلينا جولي

جورج كلوني

ليدي غاغا

براد بيت

دانيال كريغ

هوليوود

المهرجان الإيطالي

نسخة الحادية والثمانين.

LBCI التالي
تصغره بـ23 عاما... نجم "تايتانيك" مع حبيبته الجديدة على اليخت بدون البيكيني! (صور)
معجب يفاجئ نجوى كرم بهذا التصرف على المسرح في دمشق... وهكذا تصرفت بالمقابل (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-08-03

معركة أنجلينا جولي وبراد بيت القانونية مستمرة... إليكم آخر المستجدات!

LBCI
منوعات
2024-07-30

ابن أنجلينا جولي وبراد بيت في المستشفى... إليكم تفاصيل حالته الصحية!

LBCI
فنّ
2024-06-14

على الرغم من خلافه المستمر مع أنجلينا جولي... براد بيت يفاجئ الجميع وهذا ما قاله!

LBCI
فنّ
2024-08-17

بعد وفاة ماثيو بيري... تسليط الضوء على تجاوزات أطباء المشاهير في هوليوود بدأ: "هذا جنون!"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
15:33

النجمة مادونا برفقة حبيبها الجديد... عمره 28 عاما! (صورة)

LBCI
فنّ
15:01

في دورته الـ17... مهرجان أنغوليم السينمائي الفرنسي يكرّم المغرب وآلان ديلون

LBCI
فنّ
14:07

نجم بريطاني يصدم جمهور حفله الأخير بإطلالته الجريئة... فستان طويل باللون الأحمر! (صور)

LBCI
فنّ
11:55

دخول ممثل شهير القفص الذهبي مع حبيبته عارضة الأزياء: "لقد بدأت الرحلة للتو" (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-08-14

"غسول الوجه جعل رائحة وجهي كريهة"... مفاجأة صادمة قلبت حياة هذه السيدة: ماذا حصل؟

LBCI
آخر الأخبار
16:59

مصدران أمنيان مصريان لرويترز: لم توافق حماس ولا إسرائيل على تسويات عدّة قدّمها الوسطاء

LBCI
منوعات
2024-08-06

وجبة "أجنحة الدجاج" قلبت حياته... حادثة مرعبة تعرّض لها هذا الرجل: ماذا حصل؟

LBCI
موضة وجمال
2024-08-07

نجمة أميركية على السجادة الحمراء بفستان قديم لبريتني سبيرز... من ارتدته بشكلٍ أفضل؟ (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الاعتداءات على الجنوب بالصور: 3 شهداء في ضربات إسرائيلية على عدة بلدات جنوبية

LBCI
أخبار دولية
13:36

باريس توقف مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مواقف أميركية متناقضة بشأن المعرفة المسبقة بالضربة الإسرائيلية الاستباقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

اسرائيل المتكتّمة عن المواقع التي إستهدفها حزب الله تتمسك بروايتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

القواعد الإسرائيلية التي استهدفها حزب الله وأهميتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

حزب الله ينفذ عمليته رغم مزاعم الضربة الاستباقية

LBCI
رياضة
13:19

بسكنتا تحلم.. وشبابها حققوا الحلم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

انتخاب المجلس المذهبي الدرزي : مشاركة جنبلاطية ومقاطعة أرسلانية

LBCI
أخبار دولية
13:15

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة...خطوط حمراء لا يمكن لحماس تخطيها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:28

تصغره بـ23 عاما... نجم "تايتانيك" مع حبيبته الجديدة على اليخت بدون البيكيني! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
10:30

الرئيس سليم الحص في ذمة الله

LBCI
خبر عاجل
11:54

نصرالله: رد حزب الله على اغتيال شكر انتهى وفي المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح وسنتابع نتيجة تكتم العدو عما جرى اليوم وإذا كانت النتيجة مرضية سنعتبر أن عملية الرد قد تمت

LBCI
فنّ
11:55

دخول ممثل شهير القفص الذهبي مع حبيبته عارضة الأزياء: "لقد بدأت الرحلة للتو" (صور)

LBCI
خبر عاجل
05:50

المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة لما يتم تداوله حول إلغاء كل الرحلات من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وإنما هناك تأجيل لبعض الرحلات والمطار يعمل بشكل طبيعي

LBCI
أخبار دولية
08:36

نتنياهو: ليعلم نصرالله وخامنئي أنّ الخطوة التي اتخذتها اسرائيل اليوم هي خطوة على طريق تغيير الوضع في الشمال

LBCI
منوعات
12:30

ضبطته زوجته مع عشيقته في السرير... صور تفضح خيانة لاعب كرة قدم شهير! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
07:25

المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ: إنهاء حالة الطوارئ باسثناء المناطق الحدودية مع لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More