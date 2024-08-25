الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في دورته الـ17... مهرجان أنغوليم السينمائي الفرنسي يكرّم المغرب وآلان ديلون

فنّ
2024-08-25 | 15:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في دورته الـ17... مهرجان أنغوليم السينمائي الفرنسي يكرّم المغرب وآلان ديلون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
في دورته الـ17... مهرجان أنغوليم السينمائي الفرنسي يكرّم المغرب وآلان ديلون

يفتتح مهرجان الفيلم الفرنكوفوني في أنغوليم (غرب فرنسا) دورته السابعة عشرة ابتداءً من الثلاثاء وحتى الأحد، حيث يرحب بالجمهور والمتخصصين في القطاع السينمائي. تركز نسخة هذا العام على السينما المغربية، وتنطلق الاثنين بأمسية تكريمية للممثل الفرنسي الراحل آلان ديلون.

وبمشاركة عشرة أفلام في المسابقة الرسمية، يحقق الحدث السينمائي الذي رأى النور عام 2008 نموا ملحوظا على مر السنوات، لدرجة أنه بات يعوّل على استقطاب "أكثر من 70 ألف" شخص هذا العام بحسب منظميه، مقابل 58 ألفا في عام 2023.

وفي هذا الحدث، يلتقي نجوم على الشاشة الكبيرة، من أمثال الممثلة البريطانية كريستين سكوت توماس التي تترأس هذا العام لجنة التحكيم، وجولي ديلبي المشاركة في المنافسة على جائزة الإخراج أو ساندرين كيبرلان التي تؤدي دور الممثلة الفرنسية الشهيرة سارة برنار، مع محترفين في القطاع بالإضافة إلى عشاق للسينما.

ويوضح المندوب العام للمهرجان دومينيك بينيار أن "المبدأ التوجيهي هذا العام يتمثل في إلقاء الضوء على نساء استثنائيات"، مستشهدا بفاليريا بروني تيديشي التي تؤدي دور أم ثنائية القطب في فيلم "أون في ريفيه" ("Une vie rêvée") لمورغان سيمون، أو أودري لامي بدور أم تعيش مع ابنها المصاب بالتوحد في فيلم "أن تونغ أو بييه دو ليمالايا ("En tongs au pied de l'Himalaya") لجون واكس.

ويُفرد المهرجان مكانة كبيرة لأفلام "الريف" بحسب توصيف دومينيك بينار، مع فيلم "فان ديو" ("Vingt Dieux") للويز كورفوازييه، الذي يحكي قصة "شباب يحاولون إيجاد مثل أعلى لهم" في الحياة.

وبعيدا عن المنافسة، يُعرض في المهرجان أيضا الفيلم الوثائقي "France, une histoire d'amour" ("فرنسا، قصة حب")، من توقيع يان آرتوس برتران. ويصف المندوب العام المشارك للمهرجان هذا الفيلم بأنه "شاهد عظيم على عصرنا"، قائلا إن العمل "يضعنا وجها لوجه مع مسؤولياتنا".

ويسلط مهرجان أنغوليم الضوء هذا العام على السينما المغربية، مع "أفلام شُجاعة" مثل أعمال نبيل عيوش، وهو مخرج قادر على "كسر كل المحرمات"، وفق المنتج ووكيل الأعمال.

وبعدما فاز فيلمه "الزين لي فيك" في مهرجان أنغوليم عام 2015، يعود المخرج المغربي هذه المرة ليقدم فيلمه الروائي الجديد "Everybody loves Touda" ("الكل يحب تودا").

ويُفتتح المهرجان الثلاثاء مع فيلم "لي باربار" ("Les Barbares") للممثلة والمخرجة الفرنسية جولي ديلبي، ويُختتم الأحد المقبل مع فيلم "سارة برنار لا ديفين" ("Sarah Bernhardt la divine") للمخرج غيوم نيكلو. وللمصادفة، يتولى الممثلان ساندرين كيبرلان ولوران لافيت البطولة في هذين الفيلمين الروائيين.

كما يتضمن برنامج مهرجان أنغوليم تحية للممثلتين ميشلين بريل وأنوك إيميه، اللتين توفيتا هذا العام، فيما دفع رحيل الممثل آلان ديلون أخيرا بالمنظمين إلى تنظيم أمسية تخليدا لذكراه الاثنين، مع عرض فيلم "نوتريستوار" للمخرج برتران بلييه.

وقد حصل ديلون بفضل هذا الفيلم مع ناتالي باي، على جائزة سيزار لأفضل ممثل عام 1985، وهي الوحيدة في مسيرته. ويقول دومينيك بينار "لقد عملتُ معه، ولا سيما في فيلم نوتريستوار. لم تكن شخصيته بسيطة دائما. لكني كنت أكنّ له احتراما كبيرا".

وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

فنّ

مهرجان الفيلم الفرنكوفوني

أنغوليم

فرنسا

دورة السابعة عشرة

أمسية تكريمية

الممثل الفرنسي

الراحل

آلان ديلون.

LBCI التالي
تصغره بـ23 عاما... نجم "تايتانيك" مع حبيبته الجديدة على اليخت بدون البيكيني! (صور)
معجب يفاجئ نجوى كرم بهذا التصرف على المسرح في دمشق... وهكذا تصرفت بالمقابل (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:31

منصة تليغرام بعد اعتقال رئيسها التنفيذي في فرنسا: نتطلع لتسوية سريعة

LBCI
أخبار دولية
2024-08-25

اعتقال المشتبه في تنفيذه الهجوم على كنيس في فرنسا

LBCI
أخبار دولية
2024-08-24

رئيس وزراء فرنسا يقول إن بلاده "نجت من مأساة" بعد الهجوم على كنيس

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-24

مصدر مقرب من التحقيق لفرانس برس: مشتبه به في الانفجار أمام معبد يهودي في فرنسا رُصِد وهو يحمل علما فلسطينيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
15:33

النجمة مادونا برفقة حبيبها الجديد... عمره 28 عاما! (صورة)

LBCI
فنّ
14:34

بعد غياب بسبب إضراب هوليوود... النجوم الأميركيون يعودون إلى مهرجان البندقية

LBCI
فنّ
14:07

نجم بريطاني يصدم جمهور حفله الأخير بإطلالته الجريئة... فستان طويل باللون الأحمر! (صور)

LBCI
فنّ
11:55

دخول ممثل شهير القفص الذهبي مع حبيبته عارضة الأزياء: "لقد بدأت الرحلة للتو" (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-08-14

"غسول الوجه جعل رائحة وجهي كريهة"... مفاجأة صادمة قلبت حياة هذه السيدة: ماذا حصل؟

LBCI
آخر الأخبار
16:59

مصدران أمنيان مصريان لرويترز: لم توافق حماس ولا إسرائيل على تسويات عدّة قدّمها الوسطاء

LBCI
منوعات
2024-08-06

وجبة "أجنحة الدجاج" قلبت حياته... حادثة مرعبة تعرّض لها هذا الرجل: ماذا حصل؟

LBCI
موضة وجمال
2024-08-07

نجمة أميركية على السجادة الحمراء بفستان قديم لبريتني سبيرز... من ارتدته بشكلٍ أفضل؟ (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الاعتداءات على الجنوب بالصور: 3 شهداء في ضربات إسرائيلية على عدة بلدات جنوبية

LBCI
أخبار دولية
13:36

باريس توقف مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مواقف أميركية متناقضة بشأن المعرفة المسبقة بالضربة الإسرائيلية الاستباقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

اسرائيل المتكتّمة عن المواقع التي إستهدفها حزب الله تتمسك بروايتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

القواعد الإسرائيلية التي استهدفها حزب الله وأهميتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

حزب الله ينفذ عمليته رغم مزاعم الضربة الاستباقية

LBCI
رياضة
13:19

بسكنتا تحلم.. وشبابها حققوا الحلم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

انتخاب المجلس المذهبي الدرزي : مشاركة جنبلاطية ومقاطعة أرسلانية

LBCI
أخبار دولية
13:15

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة...خطوط حمراء لا يمكن لحماس تخطيها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:28

تصغره بـ23 عاما... نجم "تايتانيك" مع حبيبته الجديدة على اليخت بدون البيكيني! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
10:30

الرئيس سليم الحص في ذمة الله

LBCI
خبر عاجل
11:54

نصرالله: رد حزب الله على اغتيال شكر انتهى وفي المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح وسنتابع نتيجة تكتم العدو عما جرى اليوم وإذا كانت النتيجة مرضية سنعتبر أن عملية الرد قد تمت

LBCI
فنّ
11:55

دخول ممثل شهير القفص الذهبي مع حبيبته عارضة الأزياء: "لقد بدأت الرحلة للتو" (صور)

LBCI
خبر عاجل
05:50

المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة لما يتم تداوله حول إلغاء كل الرحلات من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وإنما هناك تأجيل لبعض الرحلات والمطار يعمل بشكل طبيعي

LBCI
أخبار دولية
08:36

نتنياهو: ليعلم نصرالله وخامنئي أنّ الخطوة التي اتخذتها اسرائيل اليوم هي خطوة على طريق تغيير الوضع في الشمال

LBCI
منوعات
12:30

ضبطته زوجته مع عشيقته في السرير... صور تفضح خيانة لاعب كرة قدم شهير! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
07:25

المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ: إنهاء حالة الطوارئ باسثناء المناطق الحدودية مع لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More