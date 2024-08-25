النجمة مادونا برفقة حبيبها الجديد... عمره 28 عاما! (صورة)

شوهدت النجمة الأميركية مادونا ليلة الخميس خلال زيارتها لاستوديو في لندن برفقة حبيبها أكيم موريس، الّذي يصغرها بـ38 عاما.

وحاولت المغنية البالغة من العمر 66 عامًا الحفاظ على الخصوصية حيث غطت وجهها بحقيبة يدها، وذلك بعد احتفالها بعيد ميلادها في إيطاليا مع أطفالها وأصدقائها، وحبيبها الجديد البالغ من العمر 28 عامًا.

وتألقت ملكة البوب بإطلالة جريئة مرتديةً فستانًا أسود بتصميم مستوحى من البدلات الرسمية، مزودًا بطية صدر من الساتان وجيوب، أظهر ساقيها المتناغمتين بشكل لافت. أكملت مادونا إطلالتها بجوارب شبكية وحذاء أسود بأربطة لإضافة لمسة عصرية.

ولم تكتفِ بذلك، بل أضفت لمساتها الشخصية من خلال ارتداء قفازات جلدية بدون أصابع، وعدة قلادات فضية متناسقة، مع أقراط متدلية، مما أضاف لمسة نهائية أنيقة لإطلالتها الجريئة.