"قلبي مات"... نادين الراسي تحتضن صورة شقيقها الراحل جورج وتنهار باكية: يا دلي عقلبك يا امي! (فيديو)

نشرت الفنانة نادين الراسي، في حسابها الرسمي عبر موقع إنستغرام عبر خاصية القصص القصيرة، فيديو لها بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لوفاة شقيقها المطرب جورج الراسي.



وأطلت نادين الراسي في الفيديو منهارة بالبكاء، واحتضنت صورة شقيقها الراحل، وقالت: "قلبي مات، وكلنا بنعرف أن الموت علينا حق... ليكوا الجمال، ليكوا شو حلو، يا عدرا ما أجملك... يا دلي عقلبك يا امي".



وشكرت نادين الراسي الناس على محبتهم لها ولعائلتها.