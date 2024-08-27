نيكي ميناج تعود إلى أروقة المحاكم مجدداً... والسبب: معجب؟!

تواجه مغنية الراب الأميركية الشهيرة نيكي ميناج دعوى قضائية بقيمة 5 ملايين دولار كان قد رفعها أحد معجبيها السابقين والذي يدعى تامير بيك ضدها بعدما ادعى أنها أضرت بسمعته وتسببت له بخسائر مالية كبيرة.وفي التفاصيل، زعم بيك أن المشكلة بدأت في عام 2017 وتحديداً في الفترة التي وصفت فيها ميناج بعض معجبيها بـ "الجواسيس الذين يحاولون تدمير حياتها المهنية".وبحسب الشكوى، قامت ميناج بتوبيخ المعجب المذكور علناً خلال بث مباشر لها عبر حسابها على انستغرام بحضور 100 ألف متابع.وادّعى بيك أيضاً أنه تعرض لهجوم جسدي من قبل زوج ميناج خلال دوري السوبر بول في عام 2020، بالإضافة إلى استخدام ميناج حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي للسخرية منه.وكشف موقع TMZ في السياق نفسه أن بيك رفع الدعوى القضائية المذكورة ضد ميناج أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة متهماً إياها بالتشهير.ومن جهتها، لم ترد ميناج بشكل مباشر على هذه الاتهامات إلا أن محاميها جود بورستين أشار إلى أن بيك كان يضايق ميناج على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات.وحذر بورستين من أن بيك "سيندم على أفعاله كثيراً عندما يُجبر على دفع الرسوم القانونية لميناج بموجب قانون كاليفورنيا".