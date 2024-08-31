"رح تبقى ذكراها معي دائماً"... ناصيف زيتون ينعى إحدى "أصدق" الداعمات له

نعى الفنان السوري ناصيف زيتون إحدى الداعمات له وذلك في تغريدة نشرها يوم أمس الجمعة عبر حسابه على إكس.

وكتب زيتون: "الحياة أحيانًا تأخذ منا أجمل النفوس قبل أن نعطيهم كل الحب الذي يستحقونه. علمت اليوم بفقدان واحدة من أصدق الداعمات الذين أحبوني ودعموني دائمًا".

وتابع: "قلوبنا معها ومع أسرتها في هذه اللحظات الصعبة. رح تبقى ذكراها معي دائماً، وروحها الطيبة حافز لي لأكمل الطريق. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

وتداول المتابعون تصريحات تعود للفتاة الجزائرية الراحلة التي تُدعى أماني، والتي قالت فيها إنها تتمنى حضور حفلة غنائية لناصيف زيتون في الجزائر.