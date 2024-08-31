اختفاء صفحة شيرين عبد الوهاب على فيسبوك يثير قلق الجمهور... ماذا حصل؟

تفاجأ جمهور الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب باختفاء صفحتها الجديدة على فيسبوك بشكل مفاجئ بعد أسبوعين من إنشائها من دون معرفة الأسباب.وأنشأت عبد الوهاب هذه الصفحة الجديدة وطلبت من جمهورها متابعة صفحاتها الجديدة على وسائل التواصل الإجتماعي بدلاً من صفحاتها السابقة التي لم تعد تحت سيطرتها.وكتبت عبد الوهاب حينها: "لكل جمهوري الحبيب في مصر والعالم العربي أعملوا شير وريتويت لأغاني ألبومي الجديد خلينا نحتفل مع بعض وننبسط منتظرة فيديوهاتكم الجميلة عشان هنحتفل أبدعوا بقى".