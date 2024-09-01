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سقط على خشبة المسرح خلال حفلة موسيقية... وفاة مغني الراب الأميركي فاتمان سكوب في مشهد مؤلم!
فنّ
2024-09-01 | 07:26
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سقط على خشبة المسرح خلال حفلة موسيقية... وفاة مغني الراب الأميركي فاتمان سكوب في مشهد مؤلم!
توفي مغني الراب الأميركي فاتمان سكوب، على ما افاد مدير أعماله السبت، بعدما كان الفنان البالغ 53 عاما سقط على خشبة المسرح خلال حفلة موسيقية في اليوم السابق.
وكان فاتمان سكوب الذي اشتُهر بأغنيتيه "بي فيثفول" Be Faithful و"إت تيكس سكوب" It Takes Scoop، هوى خلال إحيائه حفلة في مدينة هامدن بولاية كونيتيكت (شمال شرق الولايات المتحدة)، فنُقِل إلى المستشفى، لكنّ الأطباء لم يتمكنوا من إنعاشه، وفق ما أوضح عدد من وسائل الإعلام الأميركية.
وأظهر مقطع فيديو عرضه موقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير مسعفين يُجرون عملية إنعاش لقلب الفنان عندما كان لا يزال على المسرح.
ونعاه مدير أعماله بيرتش مايكل في منشور على شبكة "فيسبوك" جاء فيه "بقلب حزين، أعلن وفاة آيزك فريمان الثالث، المعروف مهنيا باسم فاتمان سكوب".
وأضاف في منشوره الذي أرفق به صورة لمغني الراب "لقد علمتني أن أكون الرجل الذي أنا عليه اليوم. أحبك يا سكوب، شكرا جزيلا لك على كل ما أعطيتني".
ووجهت نجمة الهيب هوب ميسي إليوت تحية إلى فاتمان سكوب، فكتبت عبر منصة "إكس" أن ما تمتع به من "صوت وطاقة" ساهم طوال أكثر من عقدين في "كثير من الأغنيات التي أسعدت الناس وحعلتهم يرقصون".
وأضافت "تأثيرك ضخم ولن يُنسى أبدا".
وفي عام 2018، كان فاتمان سكوب موضع جدل في أستراليا، عندما نشر رئيس الوزراء آنذاك سكوت موريسون مقطع فيديو لأغنية "بي فيثفول" على "تويتر".
وما لبث موريسون المحافظ والمنتمي إلى المذهب المسيحي الإنجيلي أن حذف منشوره بعد تلقيه انتقادات بسبب كلمات مغني الراب التي اعتبرت غير مناسبة لقواعد البرلمان الأسترالي.
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