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ظهر بملامح "شبابية"... براد بيت يثير الجدل: هل خضع لعمليات تجميل سرية؟ (صور)

فنّ
2024-09-02 | 03:30
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ظهر بملامح "شبابية"... براد بيت يثير الجدل: هل خضع لعمليات تجميل سرية؟ (صور)

ظهر بملامح "شبابية"... براد بيت يثير الجدل: هل خضع لعمليات تجميل سرية؟ (صور)

لفت النجم الأميركي براد بيت الأنظار بسبب ظهوره بملامح شبابية مذهلة خلال مشاركته في مهرجان البندقية السينمائي الدولي إلى جانب حبيبته إينيس دي رامون يوم أمس الأحد.

وأثار الممثل البالغ من العمر 60 عاماً شائعات بشأن خضوعه لعمليات تجميل سرية بعد ظهوره في العرض الأول لفيلم "وولفس" الذي يتشارك بطولته مع النجم العالمي جورج كلوني.

وظهر براد بيت للمرة الأولى إلى جانب حبيبته بشكل علني بعد انفصاله عن زوجته النجمة الأميركية أنجلينا جولي.

وقارن رواد مواقع التواصل صور براد بيت الجديدة مع صوره التي تعود إلى عام 2023 وتوقعوا خضوعه لعمليات تجميل جعلته يبدو أصغر سناً مما كان عليه.

وفي هذا السياق، كشف طبيب تجميل لموقع ديلي ميل أن براد بيت يتقدم في العمر بشكل معكوس وقد خضع لعملية شد الوجه بالفعل وهو الأمر الذي نفته مصادر مقربة من النجم الأميركي الشهير.
 
 

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