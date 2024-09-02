"لن أراكم لفترة طويلة"... أديل تأخذ استراحة طويلة من الموسيقى والجمهور حزين

كشفت المغنية البريطانية أديل أنها ستأخذ استراحة طويلة من الموسيقى بعد انتهاء مدة اقامتها في لاس فيغاس في الولايات المتحدة.وانتشر مقطع فيديو بشكل كبير على مواقع التواصل ظهرت فيه أديل وهي تعلن الخبر الذي أحزن جمهورها أثناء عرضها الغنائي الأخير في ميونيخ بألمانيا.وقالت أديل في المقطع: "لدي 10 عروض لأقدمها، لكن بعد ذلك لن أراكم لفترة طويلة، سأبقيكم عزيزين في قلبي".وتفاعل جمهور المغنية البريطانية مع إعلانها في قسم التعليقات، وكتب أحد الأشخاص: "من فضلك لا تتركينا" بينما علق آخر: "استمتعي بإجازتك يا أديل".وتوقع الجمهور أن أديل قررت أخذ استراحة طويلة للزواج من خطيبها ريتش بول بعد إعلان خطوبتهما الشهر الفائت.