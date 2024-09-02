الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

للمرة الأولى... ممثل تركي شهير يحصد جائزة في مهرجان البندقية السينمائي: تعرفوا إليه!

فنّ
2024-09-02 | 05:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
للمرة الأولى... ممثل تركي شهير يحصد جائزة في مهرجان البندقية السينمائي: تعرفوا إليه!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
للمرة الأولى... ممثل تركي شهير يحصد جائزة في مهرجان البندقية السينمائي: تعرفوا إليه!

للمرة الأولى... ممثل تركي شهير يحصد جائزة في مهرجان البندقية السينمائي: تعرفوا إليه!

فاز الممثل التركي ابراهيم تشيليكول بجائزة أفضل ممثل عالمي في حفل توزيع جوائز كينيو الإيطالي الذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته الـ 81.

وكشفت الصحفية التركية بيرسن ألتوشتاش أن ابراهيم تشيليكول تسلم الجائزة في الحفل الذي أقيم في فندق كا ساجريدو وحضر المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل الحفل إلى جانب حبيبته ناتاليا يارجان.

وألقى الممثل التركي الشهير كلمة في اللغة الإيطالية بعد تسلمه الجائزة والتي جاء فيها: "عندما بدأت التمثيل لأول مرة، لم أستطع حتى أن أتخيل أنني سآتي إلى هنا، إن البحث عن أفضل نسخة من نفسي في هذه الرحلة الطويلة قد أدى إلى تحسيني وتغييري باستمرار، لكن الشيء الوحيد الذي لم يتغير أبداً هو بقائي على طبيعتي".

وتابع: "هكذا كان إبراهيم عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً، وهذا هو إبراهيم الحالي، وهذا ما سيكون عليه إبراهيم في المستقبل، أشكركم كثيراً على رؤية إبراهيم واحتضانه، هذه الجائزة التي اعتبرتموني أستحقها هنا اليوم هي مكافأة لصدقي وإخلاصي، وأود أن أعرب عن خالص امتناني لجميع ممثلي كينيو الذين اعتبروا أنني أستحق هذه الجائزة".
 
 
 
 

آخر الأخبار

فنّ

الأولى...

جائزة

مهرجان

البندقية

السينمائي:

تعرفوا

إليه!

LBCI التالي
وثائق انفصال تثير بلبلة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي... ما حقيقة طلاق أمير يزبك؟
"سيبقى حبه في قلبي إلى الأبد"... نانسي عجرم تنعى أحد معجبيها بكلمات مؤثرة! (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-06-29

مهرجان البندقية السينمائي سيمنح الممثلة سيغورني ويفر أسداً ذهبياً فخرياً... وهذه التفاصيل

LBCI
فنّ
2024-06-22

للمرة الأولى منذ 14 سنة... ممثل عربي شهير يغيب عن دراما رمضان 2025

LBCI
فنّ
2024-08-01

بعد مرور شهرين على زفافها... ممثلة تركية شهيرة حامل بمولودها الأول! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-27

نانسي عجرم في حفلة تفاعلية للمرة الأولى وتدهش جمهور مهرجانات بيبلوس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:00

نجم عالمي يُساعد مصوراً بعد تعثره على السجادة الحمراء... وهكذا دعمته زوجته (صور)

LBCI
فنّ
13:25

"وبْقِيت" صرخة فنية بصوت جمال أبو حمد تُطلِقها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إحياءً لذكرى المفقودين! (صور)

LBCI
فنّ
12:21

"اعذروني ما بقى رح ردّ عليهن"... ورد الخال تضع حدّاً للأسئلة المُبتذلة: وهذه اللائحة! (صورة)

LBCI
فنّ
11:01

"أنا كده أتطلقت يا فنانة"... ماذا يحصل بين شيرين عبد الوهاب ورامي صبري؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:24

معطيات مشجعة وصلت إلى بري من بعض السفراء في "الخماسية" (النهار)

LBCI
آخر الأخبار
14:23

أبو عبيدة: إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى بالضغط العسكري بدلًا من إبرام صفقة سيعني عودتهم داخل توابيت

LBCI
أخبار لبنان
06:48

بوحبيب خلال لقائه سفيرة اليونان: حل أزمة النزوح السوري في المنطقة يكمن في تفعيل مشاريع التعافي المبكر في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
13:35

نتنياهو: بعدما خرجنا من لبنان كان يجب علينا العودة مع أول صاروخ أطلق علينا من هناك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:35

كتائب القسام تبثّ شريطاً لإحدى الرهائن الستة قبل مقتلها

LBCI
أخبار دولية
14:05

السباق الإنتخابي الحقيقي بدأ في الولايات المتحدة الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

اللامبالاة عدوة الهاتف الذكي

LBCI
أخبار دولية
13:31

في الداخل الإسرائيلي... المشاورات مستمرة وإضرابات العمال توقفت بأمر قضائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذه اليوم: سقوط شهيدين

LBCI
أخبار دولية
13:30

مسار الإنتخابات الأميركية وتأثيرات الصفقة وما تشهده اسرائيل من تحركات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

المكاري أطلق ومكتب "اليونسكو" في بيروت مشروع رقمنة أرشيف "تلفزيون لبنان"

LBCI
أخبار دولية
13:25

حماس تبث فيديو للأسرى الستة المقتولين ومن بينهم الأسير الأميركي

LBCI
أخبار دولية
13:22

بعد مقتل الرهينة الأميركية في غزة… بايدن يبحث عن حل نهائي للحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:12

وثائق انفصال تثير بلبلة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي... ما حقيقة طلاق أمير يزبك؟

LBCI
منوعات
10:36

ميا خليفة في منشور جديد... ووشم على ذراعها يثير الجدل: "قاوم" (صور)

LBCI
فنّ
06:47

مرض نادر أبعدها عن الفن وحياتها الاجتماعية... نيللي مقدسي تكشف سبب غيابها عن الوسط للمرة الأولى!

LBCI
فنّ
05:18

"سيبقى حبه في قلبي إلى الأبد"... نانسي عجرم تنعى أحد معجبيها بكلمات مؤثرة! (صورة)

LBCI
منوعات
13:06

واقعة مروعة: سمح لأكثر من 70 رجلًا غريبًا باغتصاب زوجته بينما كانت فاقدة للوعي!

LBCI
أخبار دولية
16:35

كتائب القسام تبثّ شريطاً لإحدى الرهائن الستة قبل مقتلها

LBCI
منوعات
12:45

وضع يده على "مؤخرتها" خلال عطلة على اليخت... هل تزوج كريستيانو وجورجينا سرا؟ (صور)

LBCI
آخر الأخبار
15:56

القيادة المركزية الأميركية تقول إنها ألقت القبض على خالد أحمد الدندل الذي يقدم الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية وان قوات سوريا الديمقراطية ساعدتها في القبض عليه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More