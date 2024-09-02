للمرة الأولى... ممثل تركي شهير يحصد جائزة في مهرجان البندقية السينمائي: تعرفوا إليه!

للمرة الأولى... ممثل تركي شهير يحصد جائزة في مهرجان البندقية السينمائي: تعرفوا إليه!



فاز الممثل التركي ابراهيم تشيليكول بجائزة أفضل ممثل عالمي في حفل توزيع جوائز كينيو الإيطالي الذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته الـ 81.



وكشفت الصحفية التركية بيرسن ألتوشتاش أن ابراهيم تشيليكول تسلم الجائزة في الحفل الذي أقيم في فندق كا ساجريدو وحضر المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل الحفل إلى جانب حبيبته ناتاليا يارجان.



وألقى الممثل التركي الشهير كلمة في اللغة الإيطالية بعد تسلمه الجائزة والتي جاء فيها: "عندما بدأت التمثيل لأول مرة، لم أستطع حتى أن أتخيل أنني سآتي إلى هنا، إن البحث عن أفضل نسخة من نفسي في هذه الرحلة الطويلة قد أدى إلى تحسيني وتغييري باستمرار، لكن الشيء الوحيد الذي لم يتغير أبداً هو بقائي على طبيعتي".



وتابع: "هكذا كان إبراهيم عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً، وهذا هو إبراهيم الحالي، وهذا ما سيكون عليه إبراهيم في المستقبل، أشكركم كثيراً على رؤية إبراهيم واحتضانه، هذه الجائزة التي اعتبرتموني أستحقها هنا اليوم هي مكافأة لصدقي وإخلاصي، وأود أن أعرب عن خالص امتناني لجميع ممثلي كينيو الذين اعتبروا أنني أستحق هذه الجائزة".