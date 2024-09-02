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مرض نادر أبعدها عن الفن وحياتها الاجتماعية... نيللي مقدسي تكشف سبب غيابها عن الوسط للمرة الأولى!

فنّ
2024-09-02 | 06:47
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مرض نادر أبعدها عن الفن وحياتها الاجتماعية... نيللي مقدسي تكشف سبب غيابها عن الوسط للمرة الأولى!
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مرض نادر أبعدها عن الفن وحياتها الاجتماعية... نيللي مقدسي تكشف سبب غيابها عن الوسط للمرة الأولى!

مرض نادر أبعدها عن الفن وحياتها الاجتماعية... نيللي مقدسي تكشف سبب غيابها عن الوسط للمرة الأولى!

روت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي قصة إصابتها بمرض نادر حيّر الأطباء حينها الذين لم يتمكنوا من اكتشافه أو علاجه على الرغم من قيامها بالكثير من الفحوصات الطبية.

وفي التفاصيل، كشفت نيللي مقدسي خلال لقاء اعلامي أنها أُصيبت بفيروس لمدة سنة كاملة وعلى الرغم من خضوعها للكثير من الفحوصات الطبية لم يكتشف الأطباء نوعه حينها.

وأكملت نيللي مقدسي حديثها قائلة إنها كانت تعاني من أوجاع شديدة في جسدها، الأمر الذي شرح سبب غيابها عن الساحة الفنية وابتعادها عن الحياة الاجتماعية.

ومع ذلك، طمأنت محبيها كاشفة أنها نالت الشفاء وأن الأمر كان بمثابة معجزة من الله، وبعد انتهاء مرحلة العلاج والتعافي ذهبت نيللي مقدسي إلى كنيسة والتقت بكاهن، وكانت متمسكة بإيمانها ودعواتها طوال تلك المرحلة.

هذا وكشفت نيللي مقدسي أنها تحضر حاليًا لألبوم جديد.

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