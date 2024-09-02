بعد خبر رحيله المفجع... هكذا ودّع أهل الفن السيناريست عاطف بشاي

بعد خبر رحيله المفجع... هكذا ودّع أهل الفن السيناريست عاطف بشاي



أُقيمت مراسم جنازة السيناريست عاطف بشاي في كنيسة مار مرقس كليوباترا في مصر الجديدة وذلك ظهر أمس الأحد بعد وفاته يوم الجمعة الفائت.



وفي التفاصيل، شارك أقارب الراحل وأصدقاؤه في الجنازة، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين بمن في ذلك الممثلين محمود حميدة ومحمود قابيل، الناقدة ماجدة موريس وعدد من السينمائيين.



وكان قد توفي السيناريست عاطف بشاي يوم الجمعة بعد صراع مع المرض، إذ تعرض الأسبوع الفائت لأزمة صحية تسببت بدخوله العناية المركزة.



ويُعتبر عاطف بشاي من أبرز كتاب السيناريو في مصر والوطن العربي، حيث قدّم الراحل أكثر من 50 عملاً ومن أهمها مسلسلات "تاجر السعادة"، "عمارة يعقوبيان"، "اللقاء الثاني"، "السندريلا" وغيرها من الأعمال الفنية.