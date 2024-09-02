"اعذروني ما بقى رح ردّ عليهن"... ورد الخال تضع حدّاً للأسئلة المُبتذلة: وهذه اللائحة! (صورة)

أكّدت الفنانة ورد الخال، خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، أنها من اليوم لن تردّ عن 10 أسئلة قد طُرحت عليها بالسابق مُتعلقة بحياتها المهنية والشخصية.

وفي التفاصيل، نشرت الممثلة اللبنانية صورةً قديمة لها بالشعر الطويل، مُعلّقة عليها بالقول: " ١٠ اسئلة اعذروني ما بقى رح ردّ عليهن وبكل محبة".

بعدها، كتبت ورد كلّ من الأسئلة المزعجة الّتي سبق وجاوبت عنها على مرّ السنوات، إلا أنها قررت عدم التحدث في هذه المواضيع ومنها "شو الدور اللي بتحبي تمثليه وبعد ما مثّلتيه؟" و "مين افضل ممثلة؟" و "شو رأيك بعمليات التجميل؟" و "كنت بتحبي تشوفي حالك ام؟".

وأضافت قائلةً: " كتير انسألتهن وجاوبت..بتمنى انو تختلف من اليوم فصاعدا ًلحتى كمان اجوبتي تكون منوّعة .. والاّ pass او ما عندي جواب بكل محبة وما حدا يزعل".

وختمت منشورها بالقول: " في ٧٦٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٣٠ موضوع نحكي فيه والناس بتهتم تعرف كيف منفكّر ونجاوب بخصوصهن‼ ممكن تشوفوني عم جاوب على الاسئلة القديمة لان بتكون مقابلة عملتها قبل ..".