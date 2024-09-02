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نجم عالمي يُساعد مصوراً بعد تعثره على السجادة الحمراء... وهكذا دعمته زوجته (صور)

فنّ
2024-09-02 | 14:00
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نجم عالمي يُساعد مصوراً بعد تعثره على السجادة الحمراء... وهكذا دعمته زوجته (صور)
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نجم عالمي يُساعد مصوراً بعد تعثره على السجادة الحمراء... وهكذا دعمته زوجته (صور)

خطف النجم جورج كلوني الأضواء في العرض الأول لفيلمه الجديد  "Wolfs"، حيث أظهر روح التعاون والمساعدة بعد تعثر أحد المصورين أمامه.

وكان نجم هوليوود، البالغ من العمر 63 عامًا، يسير على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي يوم الأحد برفقة زوجته، أمل كلوني، عندما لاحظ الحادث وتدخل بسرعة لمساعدة المصور.

بخطوة سريعة ومهذبة، انحنى كلوني ومد يده لمساعدة المصور على النهوض، في مشهد يعكس تواضعه وإنسانيته. أما أمل، التي تبلغ من العمر 46 عامًا، فكانت تراقب الموقف باهتمام وهي تجسد الأناقة بفستانها الأصفر المذهل.

لم يكتفِ كلوني بمساعدة المصور فحسب، بل أضاف لمسة من الدعابة إلى اللحظة، حيث تأكد من أن المصور سيتمكن من التقاط سلسلة من الصور الرائعة. وبعد ذلك، لم يتردد في تجربة التصوير بنفسه، حيث أمسك بالكاميرا واستعرض مهاراته على السجادة الحمراء.

فيما كان كلوني يتجول في المكان بروحه المرحة، كانت أمل تلفت الأنظار بجمالها وأناقتها، مظهرة دعمها لزوجها في هذا الحدث الكبير.

 
 
 

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