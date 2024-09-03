بعد شائعات انفصاله... نجم "الطائر الرفراف" يخرج عن صمته: هذا ما كشفه! (فيديو)

#MertRamazanDemir: Hayatımda kimse yok

📌Önce #İspanya daha sonra #Bali'de tatil yapan #MertRamazanDemir #YalıÇapkını dizisinin çekimleri için #İstanbul'a döndü ve #AfraSaraçoğlu ayrılığının ardından kalbinde kimsenin olmadığını söyledi.

📌 #MertRamazanDemir dizide senaryo gereği… pic.twitter.com/X4wZUM7Cll