ليدي غاغا تتألق برفقة خطيبها في أحدث ظهور لهما... وحجم خاتمها حديث الجمهور! (صور)

ليدي غاغا تتألق برفقة خطيبها في أحدث ظهور لهما... وحجم خاتمها حديث الجمهور! (صور)



تألقت النجمة العالمية ليدي غاغا بحضورها مهرجان فينيسيا السينمائي برفقة خطيبها مايكل بولانسكي، لتكون هذه المشاركة الأولى للثنائي في حدث فني ضخم منذ إعلان الخطوبة قبل شهرين تقريبا.



وفي التفاصيل، لفتت ليدي غاغا الأنظار بخاتم خطوبتها الفاخر والضخم كما حرصت على تبادل القبلات مع خطيبها أثناء خروجهما من السيارة قبل العرض الأول لفيلمها الجديد.



وارتدت ليدي غاغا فستانًا قصيرًا باللونين الأبيض والأسود واختارت نظارة شمسية سوداء وأكملت الإطلالة بجوارب سوداء وكعب أسود كلاسيكي، وكان خاتم خطوبتها حديث الجمهور والصحافة.