الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد خبر اعتزاله الفن... الشامي يخرج عن صمته ويرد: "كيف إلكن عين؟"

فنّ
2024-09-05 | 02:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد خبر اعتزاله الفن... الشامي يخرج عن صمته ويرد: &quot;كيف إلكن عين؟&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد خبر اعتزاله الفن... الشامي يخرج عن صمته ويرد: "كيف إلكن عين؟"

بعد خبر اعتزاله الفن... الشامي يخرج عن صمته ويرد: "كيف إلكن عين؟"

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام القليلة الماضية بخبر رغبة الفنان السوري الشامي بالإعتزال والاستراحة قبل انتاج المزيد من الأعمال.

ورد الشامي على خبر اعتزاله وكتب عبر حسابه على إكس: "اعتزال؟ اطمنوا قاعدلكن ومطول. كيف إلكن عين تحكوا باعتزالي وأنا كل أغانيي متصدرين قوائم الوطن العربي من شهور، لعنكم الله، حقودين بتخافوا من الناجح ابن 22 سنة".

وتابع: "بحاكي جمهور بشفافية أزعر؟ علاقتنا مستفزتكن، موافق وحياة عيونك يا أمي لأشغل العالم باسمي بالأشهر الجاية لنشوف مين رح ينتصر بنهاية المشوار".

وختم الشامي: "وهي أعطيتكن مادة تحكوا فيها ليضل شاغلكن اسمي ليل نهار وعم تحكوا فيه. بما انو هيك الحكي رح نزل كمان أغنية وجيب كمان 100 مليون بس ناطر أغنية وين تصير 100 مليون بشهر. تكرموا".
 

آخر الأخبار

فنّ

اعتزاله

الفن...

الشامي

ويرد:

"كيف

عين؟"

LBCI التالي
فيلم "بليتز" الدرامي التاريخي يفتتح مهرجان لندن السينمائي
"بخط ابننا حفرت اسمك"... ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها العاشر على طريقتها الخاصة (صورة وفيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-09-03

بعد شائعات انفصاله... نجم "الطائر الرفراف" يخرج عن صمته: هذا ما كشفه! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-07-11

ممثل مصري قدير يعلن اعتزاله: "اكتفيت من الفن" (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-01

جعجع: للذي يقول لنا "أصبحتم قليلي العدد" فنقول له "قليلو العدد كثيرو الفعل والإنتاجِ والخدمة العامّة كثيرو الإشعاعِ في التربية والتعليم والطّبّ والفنّ والثقافة والحضارة والاقتصاد"

LBCI
رياضة
2024-08-27

"قلبي لم يعد هناك"... شتشيزني يعلن اعتزاله كرة القدم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:20

نيكول كيدمان تحبس الأنفاس بإطلالة سوداء لامعة... ومظهرها الشبابي حديث المتابعين! (صور)

LBCI
فنّ
04:10

علاقة تايلور سويفت وترافيس كيلسي إلى الواجهة مجدداً والسبب: عقد "مزيّف"؟! (صورة)

LBCI
فنّ
03:34

فيلم "بليتز" الدرامي التاريخي يفتتح مهرجان لندن السينمائي

LBCI
فنّ
02:22

"بخط ابننا حفرت اسمك"... ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها العاشر على طريقتها الخاصة (صورة وفيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
02:57

طقس خريفي على الجبال .. واحتمال تساقط امطار خفيفة ومحلية

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-24

وزارة الزراعة: لا قيود على التصدير

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-03

الخارجية الأميركية: المحادثات أحرزت تقدمًا الأسبوع الماضي بشأن وقف القتال في غزة وصفقة للإفراج عن الرهائن وعلى الجانبين إبداء مرونة

LBCI
منوعات
2024-08-05

ظاهرة نادرة في إيران... خروف بمظهر غريب وعدد أرجله صادم (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:07

المؤهلون المتقاعدون في الجيش نفذوا إعتصامًا طالبوا فيه بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم

LBCI
أخبار لبنان
08:06

سائقو الشاحنات نفّذوا اعتصامًا تحذيريًا عند الباب رقم 14 في المرفأ

LBCI
أخبار لبنان
08:05

أزمة الكهرباء... موضوع بحث لجنة الأشغال العامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

لودريان في السعودية... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:50

نتنياهو: إسرائيل باقية بمحور فيلادلفيا لحين ضمان عدم استخدامه للتهريب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

السياحة اللبنانية في مواجهة التغير المناخي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مصلحة تركيا ومصر أقوى من الخلاف بينهما

LBCI
أخبار لبنان
13:41

الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... شهيدة واصابات بقصف على الأحياء السكنية

LBCI
أخبار دولية
13:39

واشنطن مصرّة على ابرام اتفاق الاسرى...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

تركي نصب على مكاتب السفر في لبنان والغلة بعشرات آلاف الدولارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

طفل الثلاثة أعوام فقد من أمام منزله... وشعبة المعلومات توقف مشتبها بهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

آلاف الدولارات المزورة... ومزوروها وآلة تصنيعها في قبضة المخابرات!

LBCI
فنّ
15:00

نجمة "باربي" تستعرض حملها على متن يخت فاخر: شاهدوا كيف بدت! (صور)

LBCI
خبر عاجل
06:55

معلومات الـLBCI: رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر ادعت على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومن يظهره التحقيق وفقًا لادعاء النيابة العامة المالية

LBCI
صحف اليوم
00:00

أميركا تحدّد "الخطوط الحُمر" لحرب "حزب الله" (الشرق الأوسط)

LBCI
آخر الأخبار
16:30

واشنطن بوست عن مسؤولين: فريق التفاوض الإسرائيلي عرض سرا على الوسطاء سحب القوات كجزء من اتفاق على مراحل

LBCI
فنّ
10:26

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بفستان ضيق... إطلالة وردية تضج أنوثة! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More