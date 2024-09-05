بعد خبر اعتزاله الفن... الشامي يخرج عن صمته ويرد: "كيف إلكن عين؟"

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام القليلة الماضية بخبر رغبة الفنان السوري الشامي بالإعتزال والاستراحة قبل انتاج المزيد من الأعمال.ورد الشامي على خبر اعتزاله وكتب عبر حسابه على إكس: "اعتزال؟ اطمنوا قاعدلكن ومطول. كيف إلكن عين تحكوا باعتزالي وأنا كل أغانيي متصدرين قوائم الوطن العربي من شهور، لعنكم الله، حقودين بتخافوا من الناجح ابن 22 سنة".وتابع: "بحاكي جمهور بشفافية أزعر؟ علاقتنا مستفزتكن، موافق وحياة عيونك يا أمي لأشغل العالم باسمي بالأشهر الجاية لنشوف مين رح ينتصر بنهاية المشوار".وختم الشامي: "وهي أعطيتكن مادة تحكوا فيها ليضل شاغلكن اسمي ليل نهار وعم تحكوا فيه. بما انو هيك الحكي رح نزل كمان أغنية وجيب كمان 100 مليون بس ناطر أغنية وين تصير 100 مليون بشهر. تكرموا".