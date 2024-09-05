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فيلم "بليتز" الدرامي التاريخي يفتتح مهرجان لندن السينمائي

فنّ
2024-09-05 | 03:34
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فيلم "بليتز" الدرامي التاريخي يفتتح مهرجان لندن السينمائي

فيلم "بليتز" الدرامي التاريخي يفتتح مهرجان لندن السينمائي

من المقرر أن يفتتح فيلم "بليتز" الدرامي التاريخي للمخرج البريطاني ستيف ماكوين فعاليات مهرجان لندن السينمائي في تشرين الأول المقبل، والذي يتمحور حول الحرب العالمية الثانية، وفق وكالة "فرانس برس".

ويُعرض الفيلم الروائي الجديد للمخرج الذي فاز شريطه "تويلف ييرز إيه سليف" Twelve Years a Slave بجائزة الأوسكار في مستهل مهرجان لندن الذي ينطلق في 9 تشرين الأول ويستمر 12 يوما في العاصمة البريطانية.

وقالت مديرة المهرجان كريستي ماثيسون إن فيلم "بليتز" الذي يشكّل نوعا من "لوحة غن الحياة البريطانية" خلال القصف الألماني لإنكلترا عامي 1940 و1941، كان الخيار الأمثل لبداية المهرجان.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي عن المهرجان عُقد الأربعاء في "بريتيش فيلم إنستيتيوت" في لندن أن هذا الفيلم الطويل الذي يتولى بطولته ساويرس رونان وهاريس ديكنسون "مبهر بصريا".

وسيحظى المشاهدون أيضا بفرصة الاطلاع على لمحة عن المسلسل التلفزيوني الجديد لمبتكر مسلسل "بيكي بلايندرز" ستيفن نايت بعنوان "إيه ثاوزند بلوز" A Thousand Blows، من بطولة الممثل البريطاني ستيفن غراهام.

ويتناول هذا المسلسل الذي يُعرض السنة المقبلة على منصة البث التدفقي "ديزني +" في المملكة المتحدة ودول أخرى، وعلى "هولو" في الولايات المتحدة، العالم المظلم للملاكمة غير القانونية في لندن في ثمانينات القرن التاسع عشر.

وتشهد الدورة الثامنة والستون للمهرجان أيضا العرض العالمي الأول لفيلم "جوي" Joy عن القصة الحقيقية للبريطانيين الثلاثة الذين كانوا وراء ولادة أول طفل في العالم عن طريق الإخصاب في المختبر، ويتولى الأدوار الرئيسية فيه بيل نايي وتوماسين ماكنزي وجيمس نورتون.

ومع أن هذا المهرجان ليس واحدا من الأحداث السينمائية الكبرى في أوروبا كمهرجانات كان والبندقية وبرلين، اشتهر باختياره مجموعة قيّمة من الأفلام في برنامجه، وبتسليطه الضوء على المواهب البريطانية الناشئة.

وتتضمن هذه الدورة عرض 253 فيلما روائيا أو قصيرا أو مسلسلا أُنتِجَت في نحو 80 دولة في 63 لغة.

ويختتم المهرجان في 20 تشرين الأول بالعرض الأوروبي الأول لفيلم الرسوم المتحركة "بيس باي بيس" Piece by Piece للمخرج مورغان نيفيل، والذي يتناول حياة الموسيقي ومصمم الأزياء فاريل وليامز، وهو أيضا ممثل ومنتج.

ويروي هذا الفيلم الطويل القائم كليا على قطع لعبة التركيب "ليغو" قصة طفولة الفنان في الولايات المتحدة و"رحلته" نحو الشهرة.

ومن فعاليات المهرجان الأخرى أيضا العرض الأوروبي الأول للفيلم الوثائقي الجديد "إلتون جون: نيفر تو لايت" Elton John: Never Too Late عن جولة حفلات المغني في الولايات المتحدة، وهو من إخراج آر.جاي كاتلر وديفيد فورنيش، زوج النجم البريطاني الشهير.
 

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