علاقة تايلور سويفت وترافيس كيلسي إلى الواجهة مجدداً والسبب: عقد "مزيّف"؟! (صورة)

رد مصدر واسع الإطلاع على خبر رغبة نجم كرة القدم الأميركي ترافيس كيلسي والنجمة العالمية تايلور سويفت بالانفصال بعد فترة وذلك بعد انتشار صورة لعقد مزيف كشف التاريخ الدقيق لانفصالهما.

وفي هذا السياق، أكد المصدر أن "سويفت وكيلسي يتمتعان بعلاقة قوية"، مضيفاً أن "سويفت استمتعت بهذه الشائعات ولم تكن منزعجة على الإطلاق".

وتابع المصدر: "لا تهتم تايلور عادةً بهذه الأشياء وخاصةً أن العقد الذي انتشر كتُب باستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي".

وتضمن العقد خطة لإصدار بيان رسمي بعد ثلاثة أيام من انفصال الثنائي في شهر أيلول الحالي لضمان تغطية إعلامية واسعة النطاق.

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