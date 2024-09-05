نيكول كيدمان تحبس الأنفاس بإطلالة سوداء لامعة... ومظهرها الشبابي حديث المتابعين! (صور)

نيكول كيدمان تحبس الأنفاس بإطلالة سوداء لامعة... ومظهرها الشبابي حديث المتابعين! (صور)



استطاعت النجمة الأميركية نيكول كيدمان لفت الأنظار بإطلالتها الأنثوية ومظهرها الشبابي الخالي من التجاعيد أثناء حضورها العرض الأول لمسلسلها الجديد The Perfect Couple.



وتألقت نيكول بفستان طويل ولامع باللون الأسود ومكشوف الصدر بالإضافة إلى سترة باللون الأسود.



واعتمدت نيكول في هذه الإطلالة مكياجاً ناعماً باللون الوردي وأسدلت شعرها الأشقر على كتفيها.