الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الشقيقتان
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نيكول كيدمان تحبس الأنفاس بإطلالة سوداء لامعة... ومظهرها الشبابي حديث المتابعين! (صور)

فنّ
2024-09-05 | 09:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نيكول كيدمان تحبس الأنفاس بإطلالة سوداء لامعة... ومظهرها الشبابي حديث المتابعين! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نيكول كيدمان تحبس الأنفاس بإطلالة سوداء لامعة... ومظهرها الشبابي حديث المتابعين! (صور)

نيكول كيدمان تحبس الأنفاس بإطلالة سوداء لامعة... ومظهرها الشبابي حديث المتابعين! (صور)

استطاعت النجمة الأميركية نيكول كيدمان لفت الأنظار بإطلالتها الأنثوية ومظهرها الشبابي الخالي من التجاعيد أثناء حضورها العرض الأول لمسلسلها الجديد The Perfect Couple. 

وتألقت نيكول بفستان طويل ولامع باللون الأسود ومكشوف الصدر بالإضافة إلى سترة باللون الأسود.

واعتمدت نيكول في هذه الإطلالة مكياجاً ناعماً باللون الوردي وأسدلت شعرها الأشقر على كتفيها.
 
 
 

آخر الأخبار

فنّ

كيدمان

الأنفاس

بإطلالة

سوداء

لامعة...

ومظهرها

الشبابي

المتابعين!

(صور)

LBCI التالي
"بخط ابننا حفرت اسمك"... ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها العاشر على طريقتها الخاصة (صورة وفيديو)
نجمة "باربي" تستعرض حملها على متن يخت فاخر: شاهدوا كيف بدت! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-09-04

جورجينا رودريغيز تحبس الأنفاس على السجادة الحمراء في البندقية... هكذا أطلّت بالأبيض! (صور)

LBCI
فنّ
2024-08-26

هيفاء وهبي تشعل الأجواء في مصر... وإطلالة عصرية تحبس الأنفاس! (صور)

LBCI
فنّ
2024-08-19

هيفاء وهبي بإطلالة سوداء تضج أنوثة... شاهدوا كيف بدت (صور)

LBCI
فنّ
2024-07-31

منهنّ نيكول كيدمان... نجمات عالميات حضرن في مدرجات أولمبياد باريس (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
15:00

"التحضيرات لرمضان 2025 بدأت"... دانييلا رحمة تعلن انضمامها رسميا الى شركة الصباح! (صور)

LBCI
فنّ
14:16

وفاة مخرج فيلم "لو بوتي نيكولا" لوران تيرار عن 57 عاما

LBCI
موضة وجمال
14:01

إطلالة خاطفة للأنفاس لهاندا أرتشيل في مهرجان فينيسيا من توقيع إيلي صعب! (صور)

LBCI
فنّ
11:29

بعد التنمر على أسنانه "المتعفنة"... النجم جوني ديب في حلّة جديدة (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:50

الوكالة الوطنية للإعلام: المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا بعدد من القذائف

LBCI
أخبار دولية
04:12

بوتين: الهدف الرئيسي لروسيا هو السيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
11:17

البيت الأبيض يدعو بوتين إلى "التوقف عن التدخل" في الانتخابات الأميركية بعدما دعم هاريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

استطلاع للرأي: 53% من الإسرائيليين يدعمون الانسحاب من محور فيلادلفي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

تبريد المدن: إستراتيجيات عمرانية لمواجهة الحرارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الديو الأرجنتيني البرتغالي خارج المرشحين لجائزة البالون دور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

دخان أبيض من قصر ماتينيون: ميشال بارنييه رئيساً جديداً للحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

"إنفيديا" قائدة الذكاء الإصطناعي في مواجهة أخبار التحقيقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

استطلاع للرأي: 53% من الإسرائيليين يدعمون الانسحاب من محور فيلادلفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة: غارة بين بلدتي كفرا وصديقين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

محور فيلادلفي: ساحة الصراع بين الأمن الإسرائيلي والمفاوضات المتعثرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

محور فيلادلفي لا يزال الحدث... وطرح جديد يدعو لاحتلال القطاع كاملًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

منصوري يتابع زيارته للندن ووفد من المركزي في بروكسيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
06:14

مفاجأة قلبت حياته... رجل يكتشف خيانة زوجته المروعة له: هوية عشيقها صادمة!

LBCI
خبر عاجل
09:57

التحكم المروري: تصادم بين ٤ سيارات داخل نفق المطار الثاني باتجاه خلدة والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير والمعالجة

LBCI
خبر عاجل
06:55

معلومات الـLBCI: رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر ادعت على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومن يظهره التحقيق وفقًا لادعاء النيابة العامة المالية

LBCI
فنّ
02:40

بعد خبر اعتزاله الفن... الشامي يخرج عن صمته ويرد: "كيف إلكن عين؟"

LBCI
صحف اليوم
00:00

أميركا تحدّد "الخطوط الحُمر" لحرب "حزب الله" (الشرق الأوسط)

LBCI
آخر الأخبار
16:30

واشنطن بوست عن مسؤولين: فريق التفاوض الإسرائيلي عرض سرا على الوسطاء سحب القوات كجزء من اتفاق على مراحل

LBCI
خبر عاجل
09:24

التحكم المروري: تعطل شاحنة عند منعطفات عاريا صعودًا تسبب بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير

LBCI
رياضة
05:15

بعدما أحرقها حبيبها... وفاة العداءة الأولمبية ريبيكا تشيبتيغي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More