بعد التنمر على أسنانه "المتعفنة"... النجم جوني ديب في حلّة جديدة (صور)

ظهر جوني ديب بابتسامة جديدة، بعد الجدل الذي أثارته أسنانه "المتعفنة" العام الفائت.

وفي مقطع فيديو نُشر على إنستغرام تم التقاطه مؤخرًا، شوهد نجم "Pirates of the Caribbean" مستمتعًا بإجازته في جزر البهاما.

ديب، الذي يبلغ من العمر 61 عامًا، تفاعل بلطف مع الزبائن والموظفين في حانة على الشاطئ في إكسوما، حيث كان يوزع الابتسامات طوال فترة التصوير.

وأظهر الممثل طاقة إيجابية وهو يصافح المعجبين، بل وحتى جلس خلف البار ليساعد النادل في تحضير مشروب.

وتأتي هذه اللقطة بعد انتشار الحديث عن حالته الصحية العام الفائت، ويبدو أن النجم قد استعاد حيويته بابتسامة لؤلؤية جديدة.