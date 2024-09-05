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وفاة مخرج فيلم "لو بوتي نيكولا" لوران تيرار عن 57 عاما
فنّ
2024-09-05 | 14:16
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وفاة مخرج فيلم "لو بوتي نيكولا" لوران تيرار عن 57 عاما
توفي لوران تيرار، مخرج فيلم "لو بوتي نيكولا" Le Petit Nicolas الذي حقق نجاحا في شباك التذاكر الفرنسي والعالمي أيضا، على ما أفاد مدير أعماله وكالة فرانس برس.
وقال في بيان "توفي تيرار الخميس 5 أيلول 2024 في باريس، عن عمر ناهز 57 عاما، بعدما قاد بشجاعة كبيرة معركة طويلة ضد المرض".
وفيلم "لو بوتي نيكولا" الصادر عام 2009 هو أكثر عمل حقق نجاحا لتيرار، إذ تجاوز عدد مشاهديه خمسة ملايين في فرنسا ومليونين في مختلف أنحاء العالم.
ونقل المخرج الفرنسي إلى الشاشة الكبيرة مغامرات قصص الشرائط المصورة "أستريكس وأوبليكس".
وتخصص تيرار المولود في روبيه في شمال فرنسا في المجال السينمائي بجامعة نيويورك في الولايات المتحدة.
وغادر إلى هوليوود وعمل في شركة "وارنر" ثم صحافيا في مجلة "استوديو"، قبل أن يصبح كاتب سيناريو في التلفزيون ثم في السينما.
أصيب بالسرطان عام 2012 وخضع لعملية زرع نخاع عظمي لكنّه واجه تداعيات سلبية في "بشرته ورئتيه وكبده وأمعائه"، على ما أوضح العام 2020.
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