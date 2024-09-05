الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زمن
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفاة مخرج فيلم "لو بوتي نيكولا" لوران تيرار عن 57 عاما

فنّ
2024-09-05 | 14:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفاة مخرج فيلم &quot;لو بوتي نيكولا&quot; لوران تيرار عن 57 عاما
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وفاة مخرج فيلم "لو بوتي نيكولا" لوران تيرار عن 57 عاما

توفي لوران تيرار، مخرج فيلم "لو بوتي نيكولا" Le Petit Nicolas الذي حقق نجاحا في شباك التذاكر الفرنسي والعالمي أيضا، على ما أفاد مدير أعماله وكالة فرانس برس.

وقال في بيان "توفي تيرار الخميس 5 أيلول 2024 في باريس، عن عمر ناهز 57 عاما، بعدما قاد بشجاعة كبيرة معركة طويلة ضد المرض".

وفيلم "لو بوتي نيكولا" الصادر عام 2009 هو أكثر عمل حقق نجاحا لتيرار، إذ تجاوز عدد مشاهديه خمسة ملايين في فرنسا ومليونين في مختلف أنحاء العالم.

ونقل المخرج الفرنسي إلى الشاشة الكبيرة مغامرات قصص الشرائط المصورة "أستريكس وأوبليكس".

وتخصص تيرار المولود في روبيه في شمال فرنسا في المجال السينمائي بجامعة نيويورك في الولايات المتحدة.

وغادر إلى هوليوود وعمل في شركة "وارنر" ثم صحافيا في مجلة "استوديو"، قبل أن يصبح كاتب سيناريو في التلفزيون ثم في السينما.

أصيب بالسرطان عام 2012 وخضع لعملية زرع نخاع عظمي لكنّه واجه تداعيات سلبية في "بشرته ورئتيه وكبده وأمعائه"، على ما أوضح العام 2020.

آخر الأخبار

فنّ

"لو

نيكولا"

لوران

تيرار

LBCI التالي
"بخط ابننا حفرت اسمك"... ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها العاشر على طريقتها الخاصة (صورة وفيديو)
نجمة "باربي" تستعرض حملها على متن يخت فاخر: شاهدوا كيف بدت! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2024-09-01

"خسر معركته من أجل الحياة"... وفاة الدولي العاجي السابق سول بامبا عن 39 عاما

LBCI
فنّ
2024-08-23

مهرجان بوسان يخصّ الممثل في فيلم "باراسايت" لي سون- كيون بتحية تكريمية بعد وفاته

LBCI
فنّ
2024-07-19

وفاة حبيبة كلينت إيستوود عن عمر 61 عاما: "كانت جميلة وحنونة" (صورة)

LBCI
منوعات
2024-07-13

وفاة أشهر معالجة جنسية عن عمر 96 عاما... أزالت وصمة العار عن موضوع "الجنس"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
15:00

"التحضيرات لرمضان 2025 بدأت"... دانييلا رحمة تعلن انضمامها رسميا الى شركة الصباح! (صور)

LBCI
موضة وجمال
14:01

إطلالة خاطفة للأنفاس لهاندا أرتشيل في مهرجان فينيسيا من توقيع إيلي صعب! (صور)

LBCI
فنّ
11:29

بعد التنمر على أسنانه "المتعفنة"... النجم جوني ديب في حلّة جديدة (صور)

LBCI
فنّ
09:20

نيكول كيدمان تحبس الأنفاس بإطلالة سوداء لامعة... ومظهرها الشبابي حديث المتابعين! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
02:40

بعد خبر اعتزاله الفن... الشامي يخرج عن صمته ويرد: "كيف إلكن عين؟"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-19

بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات

LBCI
صحة وتغذية
11:40

للحد من السمنة... دولة عربية تحظر هذه الأطعمة على طلاب المدارس

LBCI
أمن وقضاء
10:15

دهم منازل مطلوبين وسلسلة توقيفات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:42

فياض: للتخلي عن النكد السياسي والعمل يداً بيد لرفع مستوى التغذية بالتيار الكهربائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

تبريد المدن: إستراتيجيات عمرانية لمواجهة الحرارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الديو الأرجنتيني البرتغالي خارج المرشحين لجائزة البالون دور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

دخان أبيض من قصر ماتينيون: ميشال بارنييه رئيساً جديداً للحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

"إنفيديا" قائدة الذكاء الإصطناعي في مواجهة أخبار التحقيقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

استطلاع للرأي: 53% من الإسرائيليين يدعمون الانسحاب من محور فيلادلفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة: غارة بين بلدتي كفرا وصديقين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

محور فيلادلفي: ساحة الصراع بين الأمن الإسرائيلي والمفاوضات المتعثرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

محور فيلادلفي لا يزال الحدث... وطرح جديد يدعو لاحتلال القطاع كاملًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
06:14

مفاجأة قلبت حياته... رجل يكتشف خيانة زوجته المروعة له: هوية عشيقها صادمة!

LBCI
خبر عاجل
09:57

التحكم المروري: تصادم بين ٤ سيارات داخل نفق المطار الثاني باتجاه خلدة والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير والمعالجة

LBCI
خبر عاجل
06:55

معلومات الـLBCI: رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر ادعت على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ومن يظهره التحقيق وفقًا لادعاء النيابة العامة المالية

LBCI
فنّ
02:40

بعد خبر اعتزاله الفن... الشامي يخرج عن صمته ويرد: "كيف إلكن عين؟"

LBCI
فنّ
11:29

بعد التنمر على أسنانه "المتعفنة"... النجم جوني ديب في حلّة جديدة (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:00

أميركا تحدّد "الخطوط الحُمر" لحرب "حزب الله" (الشرق الأوسط)

LBCI
خبر عاجل
09:24

التحكم المروري: تعطل شاحنة عند منعطفات عاريا صعودًا تسبب بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة لتسهيل السير

LBCI
رياضة
05:15

بعدما أحرقها حبيبها... وفاة العداءة الأولمبية ريبيكا تشيبتيغي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More