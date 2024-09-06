نادين نسيب نجيم في لقاء نادر مع مشتركات ملكة جمال لبنان 2024... وصورة توثق اللحظة! (صورة)

نشرت الممثلة اللبنانية وملكة جمال لبنان لعام 2004 نادين نسيب نجيم صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام جمعتها بعدد من المشتركات في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2024.وظهرت نادين في الصورة إلى جانب كل من الوصيفة الثانية غايال باليان، والوصيفة الثالثة ميليسا قزح بالإضافة إلى المشتركة سارة العريضي.