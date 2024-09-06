بقلب زهري والكثير من الحب... نادين الراسي: "أختي"! (صورة)

نشرت الفنانة نادين الراسي في خاصية القصص القصيرة عبر موقع انستغرام صورة جمعتها بشقيقتها ساندرين الراسي.وبعد الخلاف الذي حصل بينهما منذ فترة، عادت الأمور الى الوفاق بين نادين وساندرين خلال القداس الذي أقيم بذكرى مرور عامين على وفاة شقيقهما الفنان جورج الراسي.وكتبت نادين على الصورة كلمة "أختي" وأرفقتها بقلب زهري ّ اللون.