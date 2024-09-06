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بدت مثل باربي... باريس هيلتون تتألق بإطلالة وردية مميزة: أنوثتها خطفت الأنظار! (صور)

فنّ
2024-09-06 | 06:33
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بدت مثل باربي... باريس هيلتون تتألق بإطلالة وردية مميزة: أنوثتها خطفت الأنظار! (صور)
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بدت مثل باربي... باريس هيلتون تتألق بإطلالة وردية مميزة: أنوثتها خطفت الأنظار! (صور)

بدت مثل باربي... باريس هيلتون تتألق بإطلالة وردية مميزة: أنوثتها خطفت الأنظار! (صور)

تألقت النجمة الأميركية باريس هيلتون بإطلالة وردية أنثوية في حفل إطلاق ألبومها الجديد Infinite Icon في مدينة نيويورك يوم أمس الخميس.

وارتدت باريس فستاناً قصيراً باللونين الوردي والأبيض بالإضافة إلى حذاء بكعب عالٍ باللون الوردي وحقيبة على شكل قلب حملت اسمها الذي كُتب بأحجار الراين اللامعة.

وأسدلت باريس التي ارتدت نظارات شمسية وردية لدى وصولها إلى السجادة الحمراء، شعرها على كتفيها واعتمدت مكياجاً قوياً.
 
 
 

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