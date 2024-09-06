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بمعرض استثنائي... باريس تحتفل بمرور مئة سنة على نشأة السريالية

فنّ
2024-09-06 | 11:47
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بمعرض استثنائي... باريس تحتفل بمرور مئة سنة على نشأة السريالية
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بمعرض استثنائي... باريس تحتفل بمرور مئة سنة على نشأة السريالية

بمعرض استثنائي... باريس تحتفل بمرور مئة سنة على نشأة السريالية

انطلق في باريس هذا الأسبوع معرض عن الحركة الفنية والأدبية السريّالية في الذكرى المئوية لولادتها، يضم أعمالا لأبرز وجوهها، كسلفادور دالي ، رينيه ماغريت، جورجيو دي كيريكو، ماكس إرنست، دورا مار وليونورا كارينغتون ودوروثيا تانينغ.

ويُقام المعرض على مساحة 2200 متر مربع في مركز بومبيدو، ويضم نحو 500 لوحة، منحوتة، رسمة، نص، فيلم ووثيقة وغيرها من الأعمال الفنية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ويُظهر المعرض الذي يستمر إلى 13 كانون الثاني القادم أن هذه الحركة الفنية التي وُلدت عام 1924 على يد شعراء من بينهم أندريه بريتون، وانتشرت في مختلف أنحاء العالم، كانت ذات رؤية وتبقى مواكبة للعصر لجهة رغبتها في تغيير العلاقة بين البشر والطبيعة.

ويمكن للزوار الاطلاع على بعض أبرز الأعمال السريّالية التي تُعرض عادة في مدريد وسان فرانسيسكو وستوكهولم ونيويورك وسواها، ومن بينها "المستمني العظيم" لسلفادور دالي، و"القيم الشخصية" و"امبراطورية الأضواء" لرينيه ماغريت و"عقل الطفل" و"غناء الحب" لجورجيو دي كيريكو، و"الغابة الكبرى" لماكس إرنست و"كلب ينبح على القمر" لجوان ميرو.

وسبق أن أُقيم هذا المعرض ولكن بمضمون أقل اكتمالا في بروكسل واختُتِم في تموز، ويُتوقع أن ينتقل لاحقا إلى مدريد وهامبورغ ثم فيلادلفيا.

وتقوم سينوغرافيا المعرض على الوهم البصري، أحد عناصر أعمال السريّاليين، وصُمم مساره على شكل متاهة. ويدخل الزائر قاعة دائرية ضخمة تظهر في وسطها المخطوطة الأصلية
لـ "البيان السريّالي" لأندريه بريتون، في حين يسلط العرض السمعي البصري الغامر الضوء على نشأته وفلسفته.

ويتناول المعرض أيضا "الانتشار العالمي للسريالية منذ ثلاثينات القرن العشرين ووصولها حتى إلى أستراليا"، فيما "تُرجِمَت النصوص الرئيسية لأراغون وبريتون في الصين".
ويركّز المعرض على أميركا الجنوبية وعلى "المكانة الكبيرة" للنساء داخل "حركة الفن الحديث"، ومنهن المكسيكية ريميديوس فارو والبريطاني إيثيل كولكوهون والفرنسية التشيكية توايان والفرنسية دورا مار والأميركية دوروثيا تانينغ.

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