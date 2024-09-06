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بعد 7 سنوات على وفاة أبرز أعضائها... فرقة "لينكين باركك" تصدر ألبومًا وتكشف عن مفاجأة!
فنّ
2024-09-06 | 12:30
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بعد 7 سنوات على وفاة أبرز أعضائها... فرقة "لينكين باركك" تصدر ألبومًا وتكشف عن مفاجأة!
بعد 7 سنوات على وفاة أبرز أعضائها... فرقة "لينكين باركك" تصدر ألبومًا وتكشف عن مفاجأة!
أعلنت فرقة الروك الأميركية "لينكين بارك"، خلال حفلة مساء الخميس، عن انضمام مغنية إليها هي إيميلي أرمسترونغ، مشيرة إلى أنها ستصدر ألبوما هو الأول لها منذ وفاة أبرز أعضائها تشيستر بنينغتون.
وأحيت الفرقة حفلة موسيقية عُرضت مباشرة من خلال تقنية البث التدفقي عبر موقعها الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأصدرت الفرقة أغنية منفردة تحمل عنوان "ذي أمبتينس ماشين" من ألبومها المقبل "فروم زيرو" المرتقب إصداره في 15 تشرين الثاني.
ويعكس التناوب بين النغمات الصاخبة والهادئة لآلات الغيتار في الأغنية بصمة الفرقة التي تتميز بموسيقى بين الروك والميتال، بات يعززها الآن الصوت القوي لإميلي أرمسترونغ المعروفة كمغنية فرقة الروك "ديد سارة".
وفرقة "لينكين بارك" التي كانت نشطة منذ نهاية تسعينات القرن العشرين قبل أن تحقق نجاحا كبيرا عام 2003 مع ألبوم "ماتيورا"، لم تسجّل أي ألبوم في الاستوديو منذ سبع سنوات ووفاة مغنيها الرئيسي تشيستر بينينغتون في تموز 2017 عن 41 سنة.
وتعتزم الفرقة إحياء جولة عالمية مع ست حفلات بين 16 أيلول و11 تشرين الثاني، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
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