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وسط شائعات خطة الانفصال... تايلور سويفت تدعم حبيبها بحضور والده (فيديو)

فنّ
2024-09-06 | 13:36
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وسط شائعات خطة الانفصال... تايلور سويفت تدعم حبيبها بحضور والده (فيديو)
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وسط شائعات خطة الانفصال... تايلور سويفت تدعم حبيبها بحضور والده (فيديو)

وسط شائعات خطة الانفصال... تايلور سويفت تدعم حبيبها بحضور والده (فيديو)

بعد انتشار صور لعقد خطة انفصال تايلور سويفت وحبيبها ترافيس كيلسي، ظهرت النجمة العالمية يوم أمس الخميس في ملعب أروهيد في كانساس سيتي في ولاية ميسوريم، من أجل دعمه في المباراة الأولى له في دوري كرة القدم الأميركي لهذا الموسم.

وفي التفاصيل، أحدث ظهور تايلور سويفت في المباراة ضجة كبيرة، لا سيما وأنه أتى بعد أيامٍ قليلة على ادعاءات أن علاقتها بحبيبها مجرد اتفاق، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتواجد والد ترافيس، إد كيلسي، إلى جانب تايلور سويفت في الجناح الخاص بابنه في مدرجات الملعب، وكانت الأجواء الممتعة سائدة بينهما أثناء تشجيعهما ترافيس وكانا يتحدثان طوال المباراة، الأمر الذي لفت أنظار المتابعين.

وكشفت التقارير أن الملعب كان قد اتخذ تدابير أمنية عدة بسبب حضور تايلور سويفت، التي اختارت الظهور بـ"شورت" وقميص ضيق من الدنيم وحذاء جلدي أحمر طويل يمتد حتى الركبة، الأمر الذي أضاف جاذبية للإطلالة.

ويُذكر أن العقد تضمن خطة لإصدار بيان رسمي بعد ثلاثة أيام من انفصال الثنائي في شهر أيلول الحالي لضمان تغطية إعلامية واسعة النطاق.
 
 

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