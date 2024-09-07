ظهور نادر لأحد نجوم مسلسل "فريندز"... لن تصدقوا كيف أصبح! (صور)

ظهر مات لوبلان علنًا في لوس أنجلوس الأميركية يوم الجمعة، في ظهور نادر لنجم مسلسلFriends الذي يبلغ من العمر 57 عامًا، حيث بدا في حالة معنوية جيدة خلال زيارته لصالة عرض سيارات في منطقة فان نويس، خارج المدينة.

بإطلالة رياضية غير رسمية، ارتدى لوبلان قميصًا أسود وجينزًا داكنًا، مما جعله يبدو مختلفًا تمامًا عن شخصيته المفعمة بالحيوية "جوي تريبياني" في المسلسل الكوميدي الشهير الذي لمع في التسعينيات.

واستكمل النجم التلفزيوني مظهره بحذاء رياضي داكن وقبعة بيسبول، محاولًا الحفاظ على أسلوب بسيط وغير ملفت.

هذا الظهور يمثل أول مرة يُشاهد فيها لوبلان منذ كانون الأول الفائت، حيث شوهد آخر مرة بعد وفاة زميله ماثيو بيري في تشرين الأول.

وكان لوبلان من بين آخر أعضاء فريق Friends الذين ظهروا علنًا بعد وفاة بيري، إلى جانب جينيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر.