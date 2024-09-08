صور احتفال صفاء سلطان بخطبة ابنتها تذهل المتابعين… من هو خطيبها؟ (صور)

صور احتفال صفاء سلطان بخطبة ابنتها تذهل المتابعين… من هو خطيبها؟ (صور)

انتشرت مجموعة من الصور التي وثقت أجواء احتفال ابنة الممثلة صفاء سلطان، أملي الجزائري، بخطبتها على الشاب مجد عربشة يوم الجمعة الفائت.



وكانت قد وجهت صفاء سلطان رسالة مليئة بمشاعر الحب لابنتها بمناسبة خطبتها من خلال مشاركتها صورة لهما عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام وكتبت: "أميرتي لقت أميرها.. يلي صار جزء كبير من حياتي، وصرنا عيله حلوة. ربي يحميكن ويتمم، لكن على خير.. بحبكن كتير".



وتساءل الجمهور عن هوية خطيب أملي، فالأخيرة ارتبطت بلاعب نادي الوحدة الرياضي لكرة السلة مجد عربشة، وهو أحد اللاعبين البارزين في كرة السلة في المنتخب السوري.