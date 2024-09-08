ممثل تركي شهير يتعرض لوعكة صحية أثناء تصوير مسلسله... وهذه التفاصيل (صورة)

ممثل تركي شهير يتعرض لوعكة صحية أثناء تصوير مسلسله... وهذه التفاصيل (صورة)

تعرّض الممثل التركي، أراس بولوت إينملي، لوعكة صحية أثناء تصوير مسلسل "العبقري"، الأمر الذي تطلب منه الاستراحة لايام عدة في المنزل والتوقف عن التصوير.



واضطُر أراس بولوت اينملي للتوقف عن العمل موقتا بسبب شعوره بالغثيان والقيء فغادر للاستراحة والتعافي، وفق ما كشفه الصحفي التركي أونور أنور.