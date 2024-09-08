فاليري أبو شقرا تشارك صورة عفوية لها مع ابنتيها… هل تشبهان والدتهما؟ (صورة)

فاليري أبو شقرا تشارك صورة عفوية لها مع ابنتيها… هل تشبهان والدتهما؟ (صورة)

شاركت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا صورة لها برفقة توأمها في السيارة.



وفي التفاصيل، نشرت فاليري أبو شقرا الصورة عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام، حيث ظهرت ابنتاها بفستان الدنيم، الحذاء والقلادة نفسها ما جعل الإطلالتين متطابقتين للغاية.