مفاجأة سارّة لمحبي كان يلدريم وبينار دينيز... إليكم التفاصيل!

يستعد الممثلان كان يلدريم وبينار دينيز لدخول القفص الذهبي رسميا بعد أن تقدما بطلب زفاف في السفارة التركية في روما.وعبّر الثنائي عن سعادته بالزواج قريبا، كما أن هذا الأمر لم يكن مخططا له مسبقًا.وكانت قد تداولت تقارير عدة في وقت سابق، معلومات مفادها أن زفاف بينار دينيز وكان يلدريم سيُقام في منتصف شهر أيلول الحالي، ولكنهما كانا ينفيان ذلك باستمرار.وكان من المقرر أن يتم الزواج في 6 آب الفائت، إلا أن الموعد تأجل بسبب عدم انتهاء تجهيزات منزلهما الجديد، بالإضافة إلى شعور بينار دينيز بالإرهاق بعد انتهاء تصوير مسلسلها الاخير.