بعد شائعات وفاته... راغب علامة يخرج عن صمته ويرد!

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام القليلة الماضية بخبر وفاة الفنان اللبناني راغب علامة بعد تعرضه وعائلته لحادث سير.

ومن جهته، ردّ علامة على هذه الشائعات وكتب عبر حسابه على إكس: "تذكروا جميعاً أن الشائعات هي انعكاس لعدم الرضا لدى أولئك الذين ينشرونها، وليست حقيقة من أنا."

وانتقد المستخدمون الأشخاص الذين روجوا لهذه الشائعات وتمنوا لعلامة ولعائلته الصحة وطول العمر.