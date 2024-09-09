هي الأكثر تأثيرا على مستوى العالم العربي... صادق الصبّاح عضو لجنة تحكيم جائزة القلم الذهبي

هي الأكثر تأثيرا على مستوى العالم العربي... صادق الصبّاح عضو لجنة تحكيم جائزة القلم الذهبي

أطلق المستشار تركي آل الشيخ وضمن فعاليات موسم الرياض للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ، جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً، وذلك من خلال مؤتمر صحفي في الرياض، يهدف إلى اكتشاف مواهب شابة في كتابة الأدب الروائي باللغة العربية، الأمر الذي يخوّل كل شاب وشابة على مستوى العالم العربي والعالم، المشاركة برواية، على أن تُعلن النتائج في شباط من العام ٢٠٢٥.

وسيصدر عن النتائج النهائية، إنتاج أكثر من أربعة أفلام سينمائية وجوائز قيمة، إضافة إلى مكتبة ضخمة من النصوص، الأمر الذي يعتبر فرصة ذهبية للشباب العربي.



والمبادرة التي أطلقها معالي المستشار، تضم لجنة تحكيم تتألف من كبار الأسماء في عالم الإنتاج والأدب والكتابة والفن والنقد والإخراج من مختلف العواصم العربية، وقد تم اختيار المنتج صادق الصبّاح من لبنان نظراً لخبرته الواسعة في هذا المجال، وتاريخ شركة الصبّاح الذي يمتد إلى أكثر من سبعين عاماً.



وأعرب الصبّاح عن فخره لمشاركته ضمن لجنة التحكيم في رحلة بحث عن مواهب شابة جديدة بطريقة منظمة، الأمر الذي يُغني الدراما والسينما العربية بأفكارها وأسلوبها العصري، خاصة أن جيل اليوم يعيش هواجس عديدة من الضروري تسليط الضوء عليها، كون الدراما والسينما هما مرآة المجتمع الحقيقة.

ودعا الصبّاح الشباب العربي الموهوب في كتابة السيناريو والروايات إلى أخذ هذه الفرصة بمنتهى الجدية والإحترافية.