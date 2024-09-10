وفاة الممثل الأميركي جيمس إيرل جونز عن 93 سنة

وفاة الممثل الأميركي جيمس إيرل جونز عن 93 سنة

توفي الاثنين عن 93 سنة الممثل الأميركي جيمس إيرل جونز، المعروف بإعارة صوته لشخصية دارث فيدر وبمسيرة غزيرة في المسرح والسينما، على ما أعلن مدراء أعماله.



وبالإضافة إلى الشرير البارز في سلسلة "ستار وورز"، أعار الممثل صوته أيضا إلى موفاسا في الرسوم المتحركة "ذي لاين كينغ".



وقال الممثل مارك هاميل الذي أدى دور لوك سكاي ووكر في السلسلة الشهيرة لجورج لوكاس، في منشور عبر منصة اكس "ارقد بسلام يا أبي".



وانطبع الصوت العميق لدارث فيدر وجملته الشهيرة "أنا والدك" الذي قالها للوك في أحد المشاهد، في أذهان ملايين من محبي السينما.



وعلى مدى أكثر من 60 عاما من حياته المهنية، رسّخ جيمس إيرل جونز نفسه كواحد من الممثلين الأميركيين من أصل أفريقي الرائدين في جيله.



وجونز هو أحد الفنانين النادرين الذين حصلوا على كل الجوائز الكبرى في المجال الترفيهي الأميركية كجوائز إيمي للتلفزيون، وجوائز غرامي للموسيقى، وجوائز الأوسكار للسينما، وجوائز توني للمسرح.



ويعود دوره السينمائي الأول إلى فيلم "دكتور سترينجلوف" للمخرج ستانلي كوبريك، والذي أدى فيه دور الضابط زوغ، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



ومن بين أدواره البارزة الأخرى دور الملك جافي جوفر في فيلم "كامينغ تو أميركا"، والشرير ثولسا دوم في فيلم "كونان ذي بارباريين".



وفي المسرح، شارك الممثل خصوصا في مسرحية "ذي غرايت وايت هوب" التي تتناول قصة جاك جونسون، أول بطل ملاكم أميركي من أصل إفريقي في الوزن الثقيل، وفي مسرحية "ذي بلاكس" لجان جينيه إلى جانب الشاعرة مايا أنجيلو.