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مفاجأة من العيار الثقيل... سيلينا غوميز تعترف بعدم قدرتها على الإنجاب

فنّ
2024-09-10 | 05:16
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مفاجأة من العيار الثقيل... سيلينا غوميز تعترف بعدم قدرتها على الإنجاب
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مفاجأة من العيار الثقيل... سيلينا غوميز تعترف بعدم قدرتها على الإنجاب

مفاجأة من العيار الثقيل... سيلينا غوميز تعترف بعدم قدرتها على الإنجاب

كشفت النجمة العالمية سيلينا غوميز أنها غير قادرة على إنجاب الأطفال حيث تحدثت عن الأمر في مقابلة لها مع مجلة "Vanity Fair".

وفي التفاصيل، اعتبرت سيلينا غوميز أنها لن تتمكن من الحصول على حمل آمن بسبب المشكلات الطبية التي من شأنها أن تعرّض حياتها وحياة الطفل للخطر، الأمر الذي أحزنها لمدة طويلة.

ويُذكر أنه قد تم تشخيص إصابة سيلينا غوميز بمرض الذئبة سابقا، وهو مرض مناعي ذاتي غير قابل للشفاء.

وكانت قد تحدثت المغنية سابقا في فيلمها الوثائقي عن عيشها مع اضطراب ثنائي القطب، كما أخبرت سيلينا غوميز مجلة رولينغ ستون، في مقابلة عام 2022، أن الأدوية قد تجعل الحمل صعبًا وخطرا.

وقالت سيلينا غوميز خلال مقابلتها مع "Vanity Fair" إنها ترغب بإنجاب أطفال لذلك تفكر جديا في الأمومة البديلة أو التبني، وفق ما نقل موقع "بي بي سي" البريطاني.

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