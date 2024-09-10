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قلادة بالحرف الأول من اسمها تزين عنقه... براد بيت يلفت الأنظار في آخر ظهور له مع حبيبته الشابة (صورة)

قلادة بالحرف الأول من اسمها تزين عنقه... براد بيت يلفت الأنظار في آخر ظهور له مع حبيبته الشابة (صورة)







وفي التفاصيل، ارتدى براد بيت قميصًا باللون الأبيض بأزرار مفتوحة وبنطالًا بنقوش مربعة حمراء وبيضاء، كما اختار ارتداء قلادة عليها الحرف الأول من اسم حبيبته باللغة الانكليزية "I".



وارتدت دي رامون سترة سوداء مع بنطال أسود فضفاض، ونسقت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا إطلالتها مع حقيبة يد بيضاء وحذاء أسود بكعب عالٍ. استمتع كل من براد بيت وحبيبته الثلاثينية إينيس دي رامون بليلة رومانسية في مدينة نيويورك، ولفت الثنائي الأنظار بإطلالتيهما، وفق ما نقل موقع " فوكس نيوز " الالكتروني.وفي التفاصيل، ارتدى براد بيت قميصًا باللون الأبيض بأزرار مفتوحة وبنطالًا بنقوش مربعة حمراء وبيضاء، كما اختار ارتداء قلادة عليها الحرف الأول من اسم حبيبته باللغة الانكليزية "I".وارتدت دي رامون سترة سوداء مع بنطال أسود فضفاض، ونسقت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا إطلالتها مع حقيبة يد بيضاء وحذاء أسود بكعب عالٍ.