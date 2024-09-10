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بعد الاتهامات الجنسية التي طالته وانتظاره لاعادة محاكمته... قلب هارفي واينستين خانه وهذا وضعه الصحي!

فنّ
2024-09-10 | 15:30
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بعد الاتهامات الجنسية التي طالته وانتظاره لاعادة محاكمته... قلب هارفي واينستين خانه وهذا وضعه الصحي!
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بعد الاتهامات الجنسية التي طالته وانتظاره لاعادة محاكمته... قلب هارفي واينستين خانه وهذا وضعه الصحي!

نُقل هارفي واينستين إلى المستشفى على نحو طارئ لإجراء عملية جراحية في القلب في نيويورك، حيث يقبع المنتج السابق البالغ 72 عاما في السجن بانتظار إعادة محاكمته في تشرين الثاني بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي، على ما ذكرت قناة "ايه بي سي نيوز" الاثنين.

وقال ممثلو واينستين في بيان حصلت عليه القناة التلفزيونية "نُقل واينستين بسرعة خلال الليلة الفائتة إلى مستشفى بيلفيو بسبب أعراض طبية كثيرة"، مؤكدين أنّه "سيجري عملية في القلب".

كان المنتج الأميركي السابق قد دخل المستشفى في نهاية نيسان في نيويورك، مباشرة بعد الإلغاء المدوي لإدانته الأولى عام 2020 بتهمة الاغتصاب.

وأكد ممثلوه أن موكلهم كان يعاني من "مشاكل صحية كبيرة تتطلّب مراقبة طبية" في حين أنّ الرجل السبعيني يقبع في سجن جزيرة ريكرز الشهير في نيويورك.

ويُفترض أن يحضر واينستين الخميس جلسة إجرائية جديدة في محكمة المدينة بعد أن قدمت النيابة العامة الفيدرالي في مانهاتن في أوائل أيلول أدلة على اعتداءات جنسية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى هيئة محلفين كبرى تضمّ مواطنين يشاركون في مرحلة التحقيق مع المدعي العام.

وقد يتم توجيه التهم إلى واينستين مرة جديدة في نهاية الأسبوع.

وخلصت جلسة في تموز في نيويورك بدا واينستين فيها ضعيفا ومدفوعا على كرسي متحرك، إلى تحديد 12 تشرين الثاني موعدا مبدئيا لمحاكمة جديدة في حقه.

واستفاد واينستين في نهاية نيسان من حكم أصدرته محكمة الاستئناف في نيويورك بإلغاء إدانته عام 2020 بتهمة اغتصاب الممثلة جيسيكا مان عام 2013، والاعتداء الجنسي على مساعدة الإنتاج ميمي هالي عام 2006.

واعتُبر هذا التحول خطوة إلى الوراء بالنسبة إلى حركة "مي تو" المناهضة للعنف الجنسي.

وأثار الكشف عام 2017 عن فضائح الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها هارفي واينستين، صدمة عالمية دفعت بأعداد كبيرة من ضحايا هذه الاعتداءات إلى إعلاء الصوت وفضح المرتكبين.

واتهمت أكثر من 80 امرأة هارفي واينستين بالتحرش أو الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، بينهنّ أنجلينا جولي وغوينيث بالترو وآشلي جود.

ودأب واينستين على التأكيد أن علاقاته الجنسية كلها حصلت بالتراضي.

وعلى الرغم من إلغاء حكم نيويورك، إلا أن واينستين محتجز بسبب حكم صدر في لوس أنجليس عام 2023 بالسجن 16 عاما في قضايا اغتصاب واعتداء جنسي أخرى.

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