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قضية طلاق جو جوناس وصوفي تيرنر إلى الواجهة مجدداً: إليكم آخر المستجدات!

فنّ
2024-09-11 | 05:45
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قضية طلاق جو جوناس وصوفي تيرنر إلى الواجهة مجدداً: إليكم آخر المستجدات!
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قضية طلاق جو جوناس وصوفي تيرنر إلى الواجهة مجدداً: إليكم آخر المستجدات!

قضية طلاق جو جوناس وصوفي تيرنر إلى الواجهة مجدداً: إليكم آخر المستجدات!

أنهى النجم الأميركي جو جوناس والممثلة البريطانية صوفي تيرنر معركة طلاقهما بشكل رسمي وذلك بعد معركة مريرة استمرت لمدة عام.

 

وتوصل الزوجان إلى تسوية طلاق مؤخراً وفق المستندات القانونية التي حصل عليها موقع TMZ يوم أمس الثلاثاء والموقعة من القاضي في المحكمة.

 

وتقدم جو جوناس بطلب الطلاق من صوفي تيرنر في شهر أيلول 2023 بعد زواج دام أربع سنوات والذي رزقا خلاله بابنتين.

 

وطلبت صوفي في شهر آذار الفائت إعادة تنشيط اجراءات الطلاق التي كانت معلقة بعد ذهابها وجوناس إلى خيار الوساطة.

              

وبعد عدم توصلهما إلى اتفاق، طلبت صوفي من القاضي إنهاء الزواج وإصدار حكمه بشأن حضانة ابنتيهما من خلال تسوية أمرت بها المحكمة.

 
 
 

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