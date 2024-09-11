بعد إيقاف جولته الأوروبية العام الفائت... ستروماي يقدّم مفاجأة سارّة لجمهوره!

كشف النجم البلجيكي ستروماي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إعداده وفريقه لفيلم عن جولته الأوروبية "مولتيتود" Multitude التي اضطر إلى وقفها في أيار 2023 لأسباب صحية، وفق وكالة "فرانس برس".وبداعي الحاجة إلى "الراحة"، أوقف الفنان العام الفائت جولته تماما، إثر توقيفها جزئيا في مرحلة أولى بعدما كان من المفترض أن تستمر حتى كانون الأول 2023 والتي كانت تشمل خصوصا حفلات في مدن عدة في فرنسا وبلجيكا وألمانيا.وكتب ستروماي يوم أمس الثلاثاء في منشور عبر صفحاته على الشبكات الاجتماعية "أشكركم من أعماق قلبي على دعمكم"، "لطفكم وتعاطفكم، بعد إلغاء الحفلات الأخيرة ضمن الجولة أثّرا فيّ كثيرا".وأضاف "أدرك أن هذا الموقف قد يخيب آمال البعض، وكنت أرغب في إنهاء مغامرة مولتيتود بشكل أفضل. ولهذا قمنا مع فريقي، بتجميع كل الصور الموجودة من الحفلات المباشرة لنقدّم لكم فرصة اكتشاف العرض مجانا أو تجربته مجددا".وختم ستروماي قائلا "سنقدم لكم المزيد من المعلومات قريبا، أتمنى أن تستمتعوا بالفيلم".بعد أن استنزفته جولة عالمية كبيرة في أعقاب ألبوم "راسين كاريه" (2013)، علّق ستروماي مسيرته الفنية في نهاية 2015، بعد أن عانى من اكتئاب تفاقم بسبب الآثار الجانبية لعلاج مضاد للملاريا.وعاد الفنان الذي يُعدّ من أكثر الفنانين الناطقين بالفرنسية استماعا في العالم، أخيرا إلى المسرح في عام 2022، لتقديم "مولتيتود"، ألبومه الثالث الذي فاز عنه بجوائز "فيكتوار"، الرديف الفرنسي لجوائز "غرامي" الأميركية.وأقر ستروماي بوجود "أفكار انتحارية" لديه في كلمات أغنيته "لانفير" (الجحيم) التي أصدرها عام 2022.