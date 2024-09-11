قضية سعد الصغير تابع... إليكم قرار هيئة التحقيق بحقه!

قضية سعد الصغير تابع... إليكم قرار هيئة التحقيق بحقه!



قررت جهات التحقيق المصرية سجن الفنان المصري سعد الصغير لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد العثور على 9 عبوات خاصة بـ السجائر الإلكترونية والتي تحتوي على مخدر الماريجوانا داخل حقيبته.



وفي التفاصيل، أصدرت هيئة التحقيق قرارا يقضي بخضوع الفنان سعد الصغير لفحوصات الطب الشرعي وذلك بهدف الحصول على عينة لإجراء تحليل المخدرات.



وكانت قد كشفت التحريات أن سعد الصغير، وصل إلى مطار القاهرة قادمًا من الولايات المتحدة الأميركية ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وضُبِط وبحوزته سجائر إلكترونية محظور تداولها.