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بعد انتهاء جولتها الغنائية الأخيرة وقرار الابتعاد عن الغناء لفترة... مهنة فنية مختلفة بانتظار أديل!
فنّ
2024-09-11 | 10:36
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بعد انتهاء جولتها الغنائية الأخيرة وقرار الابتعاد عن الغناء لفترة... مهنة فنية مختلفة بانتظار أديل!
بعد انتهاء جولتها الغنائية الأخيرة وقرار الابتعاد عن الغناء لفترة... مهنة فنية مختلفة بانتظار أديل!
بعد انتهاء جولتها الغنائية في ميونيخ الألمانية الأسبوع الفائت، فاجأت النجمة العالمية أديل محبيها بابتعادها عن الغناء لأخذ استراحة "طويلة"، ولكنها لم تتحدث عن خططها المهنية القريبة.
وفي التفاصيل، شاركت مصادر مقربة من أديل لمحة عما قد تخوضه المغنية العالمية، وشرحت أن الأخيرة تتلقى دروساً في التمثيل، كونها تستعد لتجربة فنية جديدة أثناء استراحتها من الغناء.
وأضاف المصدر في حديث خاص لموقع "
ديلي ميل
" البريطاني أن أديل كانت تتلقى دروسًا مكثفة في التمثيل من قبل أحد أفضل مدربي هوليوود لأكثر من عام، كما أنها طلبت من فريقها إبلاغ استوديوهات الأفلام الكبرى والمنتجين بأنها أصبحت جاهزة لبدء محادثات جدية حول بعض المشاريع التمثيلية.
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