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صورة نادرة جداً لراغب علامة في شبابه... لن تصدّقوا الشبه بينه وبين ابنه خالد! (صورة)

فنّ
2024-09-11 | 15:16
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صورة نادرة جداً لراغب علامة في شبابه... لن تصدّقوا الشبه بينه وبين ابنه خالد! (صورة)
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صورة نادرة جداً لراغب علامة في شبابه... لن تصدّقوا الشبه بينه وبين ابنه خالد! (صورة)

صورة نادرة جداً لراغب علامة في شبابه... لن تصدّقوا الشبه بينه وبين ابنه خالد! (صورة)

شاركت زوجة الفنان راغب علامة، ومصممة المجوهرات جيهان علامة صورة قديمة جدّا لزوجها في فترة التسعينيات، والتي سرعان ما أصبحت حديث الجمهور.

وفي التفاصيل، شاركت جيهان علامة عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام صورة قديمة لراغب علامة في شبابه، الأمر الذي لفت انتباه الجمهور وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. 
 
كذلك، أعاد راغب علامة بدوره مشاركة الصورة عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بين ملامحه في شبابه وبين ملامح ابنه خالد.
 
 
 

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