تايلور سويفت وكايتي بيري تحصدان أبرز الجوائز خلال حفلة "إم تي في ميوزيك أووردز"... وهذه التفاصيل

تايلور سويفت وكايتي بيري تحصدان أبرز الجوائز خلال حفلة "إم تي في ميوزيك أووردز"... وهذه التفاصيل

فازت النجمة الأميركية تايلور سويفت خلال حفلة "إم تي في ميوزيك أووردز" الأربعاء بلقب أفضل أغنية مصوّرة خلال السنة عن أغنيتها "فورتنايت"، ونالت كذلك للعام الثالث تواليا جائزة المعجبين.



أما المغنية كايتي بيري فنالت جائزة "فيديو فانغارد أوورد" المخصصة للفنانين الذين أحدثوا أثرا قويا على صناعة الأغنيات المصوّرة.



وقالت تايلور سويفت التي تولّت أيضا إخراج أغنيتها المصوّرة خلال تسلّمها الجائزة "أحاول دائما إيجاد طريقة لأشكر جمهوري لأنه جعل حياتي ما هي عليه".



ودعت النجمة العالمية خلال الحفلة التي أقيمت في إلمونت بولاية نيويورك محبّيها إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأميركية.



وكانت تايلور سويفت قد أعلنت دعمها لمرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة كامالا هاريس عقب المناظرة التلفزيونية بين نائبة الرئيس الحالية ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترامب مساء الثلاثاء.



وافتتح مغني الراب الشهير إيمينيم الحفلة بإعادة تكوين الديكور الذي أدى فيه خلال نسخة 2000 من جوائز "إم تي في" أغنيته "ذي ريل سليم شايدي"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".