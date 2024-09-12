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في أجواء عائلية مميزة... عامر زيان يحتفل قبل ايام من زفاف شقيقه (صور)

في أجواء عائلية مميزة... عامر زيان يحتفل قبل ايام من زفاف شقيقه (صور)

احتفل الفنان عامر زيان في جزين مع عائلته قبل ايام من زفاف شقيقه جوزيف الذي سيدخل القفص الذهبي يوم السبت المقبل، وسيكون الفنان "إشبين" العريس.



وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من الحفل حيث ظهر عامر وهو يرقص الى جانب شقيقه وجدّيه بأجواء عائلية رائعة.